Que las parisinas amen la falda de cuero no es una casualidad

Te contamos el por qué de este flechazo entre las reinas del 'je ne sais quoi' y un icono del armario femenino.

IRATXE PLAZA

Que el cuero es una de las tendencias por excelencia del otoño, no cabe duda. No solo lo dictaron las pasarelas, cuando los directores creativos presentaron sus colecciones otoño-invierno 22-23, sino que ahora lo confirman las marcas pronto moda y el armario de las celebrities. Sara Carbonero, Paula Echevarría, María Pedraza o las internacionales Nicola Pelt, Victoria Beckham o Georgia May Jagger.

Pero vamos a rizar aún más el rizo. Estas semanas se celebran las Semanas de la moda en todo el mundo y el cuero vuelve a estar presente en las propuestas de las firmas de lujo de cara a la primavera-verano 23. Es decir, el año que viene seguiremos hablando del tejido más elegante del guardarropa femenino.

En este punto podemos afirmar que el cuero es el tejido que todo fondo de armario preciado debe poseer, y que su continuidad en la industria de la moda se la debemos a iconos de estilo como Brigitte Bardot, Grace Kelly, Inés de la Fressange o Caroline De Magret. Insiders del último medio siglo que tienen como denominador común su origen francés. Es decir, según la historia de la moda las francesas son una de las grandes apasionadas de las prendas de piel, además de ser las que mejor las lucen con ese aire desenfadado pero cool a la vez que tanto las caracteriza.

Pero este romance por el cuero no se quedó ahí, las nuevas generaciones como Jeanne Damas, Charlotte Gainsbourg (hija de Jane Birkin), Clémence Poésy, Julia Restoin Roitfeld o Anne Laure Mais siguen reivindicando que esto es cosa de parisinas. Eso sí, el tono ha cambiado con el paso de los años.

Si ya nuestros antecesores pudieron vivir la transformación de estilo entre los primeros iconos, es decir, de Brigitte a Caroline; las segundas generaciones viven con más intensidad la estética rock del cuero. Salvando casos como Jeanne o Anne Laure, el resto apuestan por lucir las piezas de cuero con pinceladas, incluso, grunge reivindicando esa lucha social tan palpable en la sociedad actual.

Y si hay una prenda que es sinónimo de esa rebeldía, tan presente en marcas tendencia como Maje, The Kooples o Zadig et Voltaire, es la minifalda. La clave de que el cuero volviera para quedarse en 2019.

La versatilidad (y magia) de la falda de cuero

No solo las parisinas nos han dejado de herencia la necesidad de tener una falda de cuero en nuestro vestidor sino que las que más saben de moda tienen claro que debe considerarse un básico de fondo de armario. No importa el corte, mini o midi, ni los detalles; sencillamente es indiscutible el poder de esta prenda tan elegante como sofisticada, sexy y femenina.

Pero la clave de la falda de cuero es sin duda su versatilidad. De día, con camisetas, jerseys de punto, algodón o cashmere; o de noche con tops transparentes, de encaje o con detalle, ya sean joya o metálicos. Aunque si quieres postularte de parte de la tendencia absoluta debes optar por lucir un total look de cuero siguiendo los pasos de Georgia May Jagger. La it-girl ha lucido este oufit, de Givenchy en la presentación de la última colección de la firma francesa (SS-23).

Esta temporada haz caso a las francesas y pon una falda de cuero en tu vida. He aquí ocho modelos tendencia: