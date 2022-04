Eva Longoria o cómo ser la invitada más elegante en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

La actriz, gran amiga de la familia del novio, nos ha demostrado lo sencillo que puede llegar a ser triunfar con un slip dres.

Julia García

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se han casado. Apenas hay imágenes del evento, celebrado en Miami, pero ya hemos despejado la primera duda: el look de una de las invitadas estrellas al enlace, Eva Longoria. La boda del hijo mayor de Victoria y David Beckham prometía ser la noticia del fin de semana… pero Ben Affleck y Jennifer Lopez lo han eclipsado todo con el anuncio de su compromiso.

Aún así, sabíamos que iba a dar mucho juego a tenor de la lista de invitados, donde según los medios norteamericanos no iban a faltar, entre otros, las componentes de las Spice Girls, el grupo musical en el que se hizo famosa la madre del novio, ahora diseñadora de éxito. Dado que en las primeras horas posteriores tras la boda apenas se han filtrado imágenes de la misma, no hemos podido despejar la duda de si efectivamente han ido, a excepción de Melanie C, cuya asistencia ha sido confirmada por medios británicos como Daily Mail. Tampoco si lo ha hecho Meghan Markle: se especuló con la posibilidad de su asistencia pero parece que finalmente no ha sido así.

Sí está confirmado que han acudido, entre otros, el famoso cocinero británico Gordon Ramsey, y la tenista Serena Williams, a la que precisamente se ha visto durante el evento en compañía de Eva Longoria. Esta última ha sido la única invitada estrella que ha compartido su look para el enlace de los Brooklyn y Nicola, de 23 y 27 años.

Elegante y sofisticada como es habitual en ella, quizá sorprenda el color del vestido de la empresaria, ya que ha optado por el negro, un tono poco habitual en este tipo de eventos. Más allá del debate (muy personal) de si es apropiado o no esté color como invitada de boda, el vestido es impecable.

De líneas minimalistas, el vestido lencero y ajustado destaca sobre todo por su parte superior. En concreto, por el escote pronunciado, una especie de caja más estrecha y profunda de lo habitual, y los tirantes. Muy finos, tienen prolongación precisamente en el escote, dando lugar a una especie de composición geométrica. El resultado es sutil, bonito, elegante y, como decíamos antes, distinto.

Para acompañar el vestido lencero, que cuelga hasta acariciar el suelo por lo que no se aprecia el calzado, que queda sepultado, Eva Longoria ha optado por un recogido infalible para este tipo de eventos festivos: recogido con raya al medio muy marcada. No hemos visto todavía los looks del resto de invitadas, pero será muy difícil de superar el de la empresaria de origen mexicano.