Eva González ha descubierto un vestido gabardina que funciona a la perfección

En un vibrante poder color verde que homenajea sus raíces y es ultra favorecedor.

Julia García

Por segundo año consecutivo, Eva González ejercía de maestra de ceremonias en la entrega de las medallas con motivo del Día de Andalucía, las cuales han recaído este año en mujeres como la actriz Belén Cuesta, la presidenta de Andex María Luisa Guardiola, la campeona de tiro olímpico Fátima Gálvez o la diseñadora de moda flamenca Pilar Vera, además de otras personalidades de diferentes ámbitos culturales, políticos y deportivos.

En esta misma gala se ha homenajeado el trabajo de Alejandro Sanz y Manuel Alejandro, nombrados hijos predilectos por el gobierno andaluz, y, dado que la ocasión lo merecía, la presentadora ha querido apostar por un color de lo más representativo para una jornada tan especial. El intenso tono verde con el que se identifica a la comunidad autónoma ha sido el favorecedor protagonista de un look con el que la sevillana ha querido rendir su particular tributo al lugar que la vio nacer.

El protagonista del estilismo ha sido, más allá del intenso color que sirve de guiño a su tierra, el vestido-gabardina de silueta fluida, largo midi realizado en crep de seda natural que ha lucido simplemente acompañado de unas sandalias de tacón doradas y un recogido bajo a modo de peinado.

Se trata de un diseño de Antonio García, mismo creador andaluz por el que Eva apostó en el 2020 para este acto –en aquella ocasión optó por un look mucho más clásico compuesto por pantalón negro y chaqueta con lazada a la cintura en color champagne– y en el que confía a menudo cuando se trata de dar forma a sus apariciones públicas más importantes –con un vestido de terciopelo rojo suyo recogió su premio Iris en el 2017–.

"Poder presentar esta gala es un regalo que recibo con honor, orgullo y responsabilidad…Mi familia me enseñó a amar mi tierra y es lo que quiero transmitir a mi niño, creo que voy por buen camino cuando al llegar a casa me dio un abrazo y me dijo: “Feliz día de Andalucía mamá”", ha escrito orgullosa la sevillana en su perfil de Instagram al compartir algunas instantáneas de este evento en el que el outfit de Eva González nada tenía que ver con las alternativas festivas a base de lentejuelas y brillos que siempre nos regala en televisión cuando se pone al frente de formatos como La voz.