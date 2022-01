Eva González se ha enamorado de este vestido que hace tipazo ¡y no nos extraña!

El diseño metalizado de escote en uve y abertura en la falda que ha llevado en la Semifinal de La voz senior es una auténtica fantasía.

Julia García

No era la final del programa, pero Eva González ha lucido un look digno de noche muy especial en las semifinales de una nueva edición de La Voz, senior en este caso. La sevillana ha dejado a un lado las lentejuelas, uno de los recursos de estilo que más utiliza en las galas finales del show, pero no así los tejidos brillantes, ya que es uno de los aspectos por los que destaca el vestido de Rotate Birger Christensen, la firma danesa a cuya colección pertenece la pieza de la que hasta la propia Eva Gonzalez ha confesado en sus redes sociales estar “enamorada”.

Elección de su estilista de cabecera en Atresmedia, Inma Fernández, el vestido es espectacular, y todavía brilla más gracias a la presentadora andaluza. De largo midi y manga larga, destaca por pequeños detalles como el escote en uve, la abertura frontal en su falda, los hombros marcados y el fruncido que dibuja a la altura del vientre que potencian su efecto estilizador, pero por encima de todo llama la atención el color y tipo de tejido en el que está fabricado.

El resultado, como ves, es tan elegante como original, con esa manera tan personal de la marca creada por Jeanette Friis Madsen y Thora Valdimars junto con la legendaria boutique de Copenhague Birger Christensen de interpretar la moda de los 80 con toques nórdicos. Un vestidazo de fiesta en toda regla.

Para acompañarlo, Eva Gonzalez ha escogido unas sandalias de tacón negras con doble tira cruzada en el empeine y cierre de pulsera en el tobillo de la firma Magrit, un acierto puesto que acentúan las virtudes del vestido, aportando un plus de sofisticación a un outfit que ya lo es de por sí. No le ha hecho nada más a Eva González para brillar un fin de semana más en el prime time televisivo.

- Eva González se viste de novia una vez más y emula a Kate Middleton

- La clave de Eva González para renovar un vestido negro

Su larga melena suelta y peinada de manera natural, con raya en medio y ondas discretas, un maquillaje que profundiza en sus ojos gracias a una sombra oscura y que da protagonismo a sus labios por la elección del color rojo, y listo. Un nuevo estilismo sobresaliente de la presentadora más famosa de nuestra televisión… por méritos propios.