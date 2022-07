Eugenia Silva, la invitada perfecta con un vestido vintage de su suegra

La modelo le ha sabido dar una segunda vida a un espectacular diseño de Emanuel Ungaro en rojo pasión para acudir a una boda de verano.

Julia García

Que el armario de Eugenia Silva está repleto de tesoros es algo que ya sabíamos desde hace tiempo. La modelo puede presumir de ser una de las mujeres con el gusto más exquisito a la hora de vestir tanto en el día a día como en ocasiones especiales, donde siempre logra dejarnos boquiabiertas con sus elecciones estilísticas. No hay alfombra roja que pise o evento al que acuda en el que no acapare todos los focos con su look. Lo mismo ocurre cuando el evento en cuestión es una boda como a la que ha asistido este fin de semana.

La top ha viajado hasta Sevilla para celebrar el enlace de su prima con su ya marido, desde donde nos ha regalado uno de esos estilismos a los que nos referimos. El protagonista de este no era otro que un vestido en color rojo pasión de silueta sirena, con escote cuadrado, finos tirantes, falda de tul dividida en varias tiras y un cuerpo con detalles de pedrería bordados que estaba firmado por Emanuel Ungaro.

Unas sandalias de Lola Cruz en el mismo tono, una cartera formato sobre de la exclusiva tienda italiana VMH y unos pendientes a juego con una gargantilla de Rabat han sido los complementos a los que ha recurrido Eugenia Silva para acompañar tan espectacular diseño que, tal y como ella misma ha desvelado en su perfil de Instagram, tenía una historia detrás.

"Compartir estilismo y armario es un tesoro y darle nueva vida es todo un “challenge” teniendo en cuenta quien lo llevó primero… Este vestido tiene historia", ha contado la modelo justo antes de anunciar quién era su misteriosa dueña. "Es un vestido de Emanuel Ungaro de Alta Costura de Marisa Yordi de Borbón, la mujer más elegante y con el gusto más exquisito", ha explicado.

Marisa Yordi de Borbón es ni más ni menos que la madre de Alfonso de Borbón, la pareja de Eugenia Silva con quien tiene dos hijos en común, y es a quien pertenece tan selecta pieza como la propia Eugenia ha corroborado con una instantánea suya en sus redes sociales.

No ha sido esta la primera vez en la que la top española recurre a su elegantísima suegra en busca de inspiración. Ya en la gran fiesta organizada por Marta Ortega y Carlos Torretta el día de su boda en el Real Club Náutico de La Coruña en 2018 hizo lo propio con un diseño de encaje negro de Gianni Versace.