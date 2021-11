Eugenia Silva demuestra que esta chaqueta de paño es todo lo que necesitan tus looks 'sporty'

La modelo se ha convertido en una experta de looks 'sporty chic' así como sus combinaciones de temporada más acertadas.

Cecilia Franco

Eugenia Silva es todo un icono de estilo. A través de sus redes sociales muestra su lado más 'fashionista', y nosotras no podemos apartar la mirada ni un instante de sus post. En ellos descubrimos que cada detalle cuenta, y que si ella dice que se puede combinar una cazadora de paño con un chándal, es porque nada es imposible.

Es cierto que los looks 'chandaleros' han entrado de lleno en nuestra vida, pero lo último que imaginábamos era que nuestras celebrities favoritas iban a optar por ellos como looks 'fashion'. Y es que si ya nos sorprendió ver a Rocío Osorno con el chándal que nos recordaba a la serie 'El juego del calamar', ahora viene Eugenia Silva a romper todos nuestros esquemas.

La modelo en su último post ha querido darnos una súper lección y revelarnos que no tenemos excusas para dejar nuestro chándal en el armario. Estos conjuntos ahora además de existir opciones preciosas, podrán elevarse muchísimo más con sus ideas 'sporty chic'.

Pues bien, cabe decir que esto no nos pilla por sorpresa. Ya que la modelo ha demostrado saber adaptarse a cualquier situación y no es la primera vez que desvela un truco para lograr ese toque 'chic'. Se está convirtiendo en todo una experta en el tema y nosotras no dejamos escapar ningún elemento 'fashion'. ¿El último? Pues precisamente tiene relación con un chándal, básico, en tono marrón con sudadera tipo cremallera. Sin embargo, ahí no está el truco.

Y es que si eres de las que no te gusta el estilo que tienen los chándales, no tienes más que hacer como Eugenia Silva. Ella esta temporada tiene claro que un chándal queda espectacular con una cazadora de paño y unas botas tipo montañeras. Sí, ahora las prendas 'sporty' se fusionan con las más elegantes.

La cazadora en cuestión pertenece a la firma Pedro del Hierro (132 €). Se trata de un diseño de paño en tono beige, con botones marrones, de corte recto y cuello solapa. Ese contraste del tono de la chaqueta con el detalle de los botones, es ideal y se potenciará aún más si lo combinas con un chándal oscuro como ha hecho Eugenia Silva. ¿Sigue sin convencerte? No te preocupes, porque esta chaqueta también se adaptará perfectamente a tus looks diarios. ¡Diseño todoterreno!