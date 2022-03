Tu armario de entretiempo agradecerá que tengas a mano una chaqueta de punto como la que nos descubre Eugenia Silva.

Eugenia Silva se ha convertido en un auténtico referente de estilo. Y aunque no hay tendencia que pierda de vista, es cierto que uno de sus puntos fuertes son las prendas de fondo de armario. Gracias a ella, hemos aprendido que no hace falta complicarse la vida buscando tendencias complicadas, todo está en el mundo de los básicos y en captar los trucos para combinar con maestría este tipo de prendas. Pero también tener en nuestro armario de entretiempo una colección de chaquetas de punto básicas para combinar con todos nuestros outfits.

Ya todas sabemos que el universo cárdigan, al igual que el mundo de las americanas, pertenecen a ese armario de entretiempo que muchas aman, pero otras temen. Una temporada que mezcla prendas de diferentes estaciones del año, para arroparnos entre la cierta inestabilidad de las temperaturas y comenzar el día con cientos de capas de abrigo y terminar la tarde con un top de tirantes.

De ahí, que el entretiempo sea conocido por la composición de looks a capas, con prendas como las chaquetitas de punto que vienen genial llevar siempre a mano por si el tiempo refresca. Ahora que estamos a punto de iniciar la temporada primaveral, Eugenia Silva ya ha dejado a un lado los abrigos de plumas y ha sacado a relucir las prendas de fondo de armario que protagonizarán gran parte de la temporada.

Y no una, sino dos. Porque Eugenia Silva ha unido en un mismo look blazer y cárdigan. La propuesta en cuestión se basa en un look de jeans rectos, ideal para poder recrear, y un cárdigan básico en tono beige de la firma American Vintage. Más tarde, empezó a refrescar y nos mostró que el cárdigan no era el único protagonista del look 'street' y, ni más ni menos, que nos fascinó con una blazer de pana en tono marrón de la firma Matiz. ¿Puede ser más fondo de armario? La verdad es que no. Y hemos de reconocer que con looks tan bien combinados, somos auténticas defensoras de este tipo de básicos para el entretiempo. ¿Todavía no estás lista para el entretiempo? Ficha los cárdigans más bonitos de la temporada.