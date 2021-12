Aprovecha las rebajas de enero para renovar tus accesorios de invierno y hacerte con las bufandas en tendencia.

Cecilia Franco

Aunque estamos muy centradas en la colección de fiesta, no dejamos de renovar nuestras prendas diarias. Ahora que ha dado comienzo el frío invierno, necesitamos dar una vuelta de tuerca a nuestros abrigos más calentitos, pero también a esos complementos que día tras día nos acompañan en las jornadas más frías. ¿Sabes a qué nos referimos? Efectivamente, estamos haciendo alusión a las calentitas bufandas. Estas, junto a los gorritos de lana, cada nueva temporada se convierten en complementos imprescindibles. De hecho, llevamos diciendo desde hace meses que los complementos lo son todo y es ahora, con el último look de Eugenia Silva, cuando tenemos claro que estas rebajas queremos aprovechar para renovar nuestra colección de bufandas.

A lo largo de todo el invierno, los abrigos, las bufandas y los gorros cobran vida de excelencia. Todo nuestro look se basa en esa unión y, por eso, siempre tratamos de buscar abrigos y complementos versátiles que puedan intercambiarse entre ellos lo máximo posible. Desde el momento que bajaron las temperaturas, Instagram nos advirtió de la tendencia de las maxi bufandas. Una propuesta que nos encanta porque nos da la opción de optar por colores llamativos e incorporar a nuestros abrigos neutros ese extra de color que nuestros looks de temporada piden a gritos.

Pues bien, ahora que nos encontramos a las puertas de las rebajas de enero queremos renovar nuestras bufandas. Y, ¿con qué nos hemos encontrado? Con Eugenia Silva y la bufanda clásica más versátil que hemos encontrado ya en el adelanto de las rebajas. Se trata de un diseño de cuadros, de tejido manta muy suave, en una gama de azules y con un acabado en flecos, ideal para combinar. Este diseño, en concreto, pertenece a la firma Pedro del Hierro y en nuestra búsqueda hemos detectado que está ya de rebajas. De 59,99 €, ahora la encontrarás por 41 €.

"Prendas calentitas y cómodas que no querrás quitarte en todo el invierno", totalmente de acuerdo. Su 'total look' creado con básicos de fondo de armario de la firma de Pedro del Hierro, solo necesita la bufanda de cuadros de la misma firma para garantizar el acierto total. Aprovecha las rebajas para renovar tus complementos de invierno y para elevar los looks neutros más sencillos.