El look de Ester Expósito que reúne tres tendencias clave para la primavera

¿Tú también te has quedado hipnotizada con el último estilismo de la actriz? Normal, es el que tendrás que tener en cuenta si quieres ir a la última esta temporada.

Julia García

Ester Expósito ha compartido una galería de tres nuevas fotografías en su perfil de Instagram y, como era de esperar, los 'likes' se han multiplicado en cuestión de minutos. En ellas aparece apoyada sobre en una ventana vestida completamente de negro, con su recién estrenada melena castaña suelta, maquillada con un pronunciado eyeliner negro y mostrando su manicura en color naranja.

Con este look la actriz ha conseguido reunir las que están consideradas tendencias clave en la primavera que estamos a punto de estrenar. Y no lo decimos solo en clave beauty, donde es más que evidente que la tonalidad de pelo que ha elegido para abandonar el rubio es una de las más demandadas en la actualidad, sino por las prendas y complementos que componen el mencionado outfit, tres elementos en los que conviene fijarse muy bien porque van a dar mucho de qué hablar.

1. El top con detalles 'cut out'

En el primero de los elementos del look del que vamos a hablarte es evidente lo que destaca porque no hay prenda que se haya resistido a incluir estratégicas aberturas en algún momento. El año pasado fueron los vestidos los que se llevaron la palma en verano pero en lo que llevamos de 2022 hemos visto como la fiebre 'cut out' sufría una metamorfosis hasta volverse omnipresente y ultrasexy apareciendo en vaqueros, chaquetas, medias, faldas y, como no, tops.

El de Ester Expósito lo firma Rui Zhou, una marca a medio camino entre Nueva York y Shangái cuyas piezas se caracterizan precisamente por estar repletas de pequeñas ventanas que dejan a la vista parte de la piel.

2. El pantalón de cintura baja

A estas alturas seguro que ya sabes que esta moda dosmilera de la que tanto habíamos huido en los últimos años ha vuelto para quedarse. Es hora de presumir de ombligo de nuevo y si es con crop tops al más puro estilo Britney Spears o Christina Aguilera hace dos décadas, mucho mejor.

La que fuera protagonista de Élite ya apuntó en esta dirección hace unas semanas con unos vaqueros de tiro bajo durante el rodaje de su última película en México y ahora lo ha hecho con unos pantalones negros ajustables en la línea de los que ya lucimos en nuestra adolescencia.

3. El pañuelo estilo pirata

Por último, toca detenernos en un accesorio como es el pañuelo. Siempre está ahí pero cada temporada es capaz de adaptarse a las diferentes necesidades y corrientes al ser lucido de diferentes maneras. Ester Expósito lo ha llevado justo como lo hicimos en 2021, en la cabeza atado por detrás y cubriendo únicamente la parte superior en lo que conocemos como estilo pirata, lo que significa que podremos seguir luciéndolo del mismo modo en nuestros estilismos playeros el próximo verano.