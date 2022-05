Ester Expósito con el mono más rompedor para ir a una fiesta

Con guantes y un estampado que es puro fuego, la actriz ha acudido a una entrega de premios en Milán.

Julia García

Hay lugares que nos sientan especialmente bien a los seres humanos. Para Ester Expósito, ese lugar es Italia. La actriz española nos deja con la boca abierta cada vez que acude a un evento en suelo italiano. Da igual si es el Festival de Cine de Venecia o fiestas exclusivas en Milán, la misma ciudad en la que acaba de regalarnos un look para el recuerdo. La protagonista de las primeras temporadas de Élite ha vuelto a la bella ciudad del norte de Italia para la gala de los premios About You, donde ha coincidido de nuevo con Chiara Ferragni.

Para la ocasión, la joven actriz madrileña ha roto con todos los moldes y, sobre todo, con el estilo de looks que habitúa a lucir en este tipo de eventos. Eso sí, sin dejar la sensualidad a un lado, característica inseparable de su estilo.

La propuesta rompedora que ha lucido Esteve Expósito en Milán es un mono rojo hiperceñido a su figura creada por Glenn Martens para la última colección primavera verano de Jean Paul Gaultier presentada recientemente en París.

La pieza, decorada con un llamativo estampado animal, es corta en la parte baja, donde deja casi toda la longitud de las piernas a la vista, y de manga larga en su parte superior. Tan largas son que no acaban en la muñeca, sino que lleva guantes incluidos, por lo que cubre las manos al completo y potencia aún más el efecto de piernas infinitas. Tanto en las mangas como en los guantes del mono el estampado picante del torso se convierte en sinuosas líneas gruesas que surcan la pieza en sentido vertical. Las líneas combinan el negro, el amarillo y el naranja.

Para no sobrecargar el estilismo, Ester Expósito no ha lucido complementos, y dentro de un discreto make up look, el detalle más reseñable es el efecto mirada de gato que ha conseguido gracias al eyeliner.

Por lo demás, es tan protagonista el mono que eclipsa incluso los originales zapatos destalonados con plataforma XL que ha elegido Esteve Expósito. En color rojo y tipo peeptoes, también son un diseño de Glenn Martens para Jean Paul Gaultier.

Es muy probable que el director creativo de la maison, cuando los diseñó, se imaginara un efecto como el que el mono y los zapatos consiguen gracias a su espectacularidad de Ester Expósito, que está ‘on fire’ con la creación de la marca francesa. El resultado es de los que no deja indiferente a nadie, eso es indiscutible.