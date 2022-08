Estampado de cebra, el 'print' más animal que dominará tu armario este otoño

Y tenemos un montón de piezas ideales para que sumes esta tendencia a tus looks más salvajes.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Es oficial, vuelve el estampado que nos encanta a todas, el que no importa si tienes 20 o 50 años, puedes lucirlo de cualquier manera y con tu propio estilo. El que nunca pasa de moda y no importa la época del año que sea. Y el que queda bien en todo tipo de prendas. Sí, hablamos del 'animal print'.

Sin embargo, aunque probablemente el de leopardo sea el estampado más repetido en las prendas que hemos podido ver, hoy vamos a centrarnos en otro que también está muy de moda y que será una de las tendencias que más veremos en otoño: el estampado de cebra.

Lo mejor de este estampado es que, a pesar de que pueda parecer lo contrario, es muy versátil y combinables a lo hora de elegir modelito. Puedes completar tu look con cualquier pieza básica de un color neutro (ya sea parte superior o inferior) y los accesorios que decidas añadirle dotarán de personalidad tu estilismo.

¿Cómo llevar el estampado de cebra?

Hay varias formas de adoptar el estampado de cebra. En primer lugar, como un total look, bien sea con un vestido, un mono o un conjunto de dos piezas, como una falda y una chaqueta o un top y un pantalón. Esta opción es una elección no apta para tímidas, ya que es mucho más llamativa y no pasarás desapercibida, aunque también es una de las más trendy.

Por el contrario, si te gusta el estampado de cebra pero no eres fan del total look (ni con esta ni con ninguna de las tendencias), entonces lo mejor es añadir este print a tu look a través de los accesorios, como un bolso o unos zapatos, o combinar una prenda de este estampado con otras que lo complementen manteniendo su protagonismo. Así, puedes elegir una falda, una camisa o un top, y combinarlo con prendas básicas de tonos lisos o incluso con unos vaqueros. Te dejamos con un montón de opciones para que elijas las que más se adaptan a tus gustos y a tu estilo.