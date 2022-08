Escote red y pedrería, así es el vestido con el que hemos visto a una Victoria Federica de lo más atrevida

De la mano de Pinko, la sobrina del rey Felipe VI ha disfrutado de una cena veraniega en la que ha compartido mesa con otras 'celebrities' del momento.

Tamara Conde

Si hay una persona que últimamente se ha convertido en el centro de todas las miradas en el universo de Instagram, esa es Victoria Federica. Con más de 200 000 seguidores en su perfil y un recopilatorio de imágenes con las que consigue dejarnos boquiabiertos, la hija de la infanta Elena ya es toda una 'influencer' y es por eso, que este verano está siendo una invitada más de los eventos más exclusivos. El último de ellos ha sido en el restaurante marbellí 'Momento', una cena organizada por la firma italiana Pinko y en la que Victoria Federica ha lucido un elegantísimo vestido negro con el que no ha pasado para nada desapercibida.

Junto a otras invitadas como Paula Echevarría o Maggie Civantos, la sobrina del rey Felipe VI ha disfrutado de una velada veraniega y no ha tardado en compartirlo a través de sus redes sociales, para mostrar también el estilismo que ha enamorado a todos sus seguidores (y a nosotras también).

La elección no pudo ser más acertada. Ajustado para resaltar la figura y largo hasta los pies, el precioso vestido con el que Victoria Federica ha ejercido de embajadora de Pinko destaca gracias a una original parte superior en la que no ha faltado la pedrería y el 'strass'. Con un escote red de cuadros, la pieza deja de ser un vestido negro básico para convertirse en una prenda de lo más especial. Tachuelas y brillo para deslumbrar una vez más.

Para completar el fantástico look, Victoria Federica eligió un bolso blanco acolchado de la misma marca que el vestido y unas sandalias de tacón plateadas de Steve Madden (a las que tampoco les faltó la pedrería). La joyería fue discreta y elegante al igual que su 'beauty look', un maquillaje no maquillaje para dejar ver su bronceado y su característica melena suelta.

La sobrina del rey Felipe VI está disfrutando de su verano y sus divertidos y exclusivos planes se están convirtiendo en el escaparate perfecto para conocer a la 'influencer' de la realeza un poco más de cerca. Y ya no solo sus estilismos (que nos encantan) sino también su vida más privada y sus facetas más íntimas, Victoria Federica (o Vic para los amigos) es la nueva 'it girl', que siendo fiel a su estilo, está siendo una auténtica inspiración.