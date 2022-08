Escote múltiple, la evolución más extrema de la tendencia 'cut out' que arrasa en pasarelas e Instagram

Las 'influencers' ya le han dado el visto bueno y, si tú también quieres animarte con esta tendencia que eleva de nivel los vestidos, tops y bañadores más deseados del momento, estás en el lugar adecuado.

SILVIA VÁZQUEZ

La fiebre del 'cut out' está desatada. Lo que empezó como una tendencia nicho reservada para las más atrevidas ha terminado por convertirse en una de las corrientes de modas más seguidas del 2022. Como muchas otras propuestas estéticas trasgresoras, las Kardashian fueron sus primeras prescriptoras, pero la democratización de estas aberturas que nos invitan a enseñar piel es tal que hoy en día las llevan desde las 'influencers' hasta las 'royals' (¡incluso la reina Letizia se ha animado a lucir abdominales en un par de ocasiones!) y arrasan tanto en las pasarelas como en las alfombras rojas.

Su éxito ha traspasado edades y estilos y precisamente eso es lo que ha motivado que la tendencia 'cut out' evolucione tan rápidamente que casi no nos dé tiempo a seguirle el ritmo. Su primera aparición (también la más discreta y, quizás, la más apropiada para iniciarte con este tipo de prendas) fue en vestidos o tops con los mencionados agujeros, laterales o centrales, que dejan ver la zona de la cintura o del abdomen; y, vista su alta demanda, las firmas han redoblado su apuesta ofreciendo un amplísimo abanico de opciones 'cut out' en todo tipo de prendas que ya cuentan con la aprobación de la industria y sus 'insiders'.

En los últimos meses hemos visto cómo los desfiles y las nuevas colecciones de nuestras firmas de cabecera se llenaban de todo tipo de orificios, a cada cual más audaz: con una anilla central que une las aberturas laterales al más puro estilo 'Pretty Woman', de forma caótica con piezas en las que lo que se ve y lo que no compiten en igualdad de condiciones... y, ahora, estamos asistiendo al ascenso del escote múltiple gracias al 'cut out'.

En Instagram son muchas las 'it girls' que ya se han apuntado a esta moda que desafía todas las normas con patrones imposibles que combinan distintos tipos de aberturas: con formas rasgadas a lo largo del tronco, geométricas y colocadas en el centro del cuerpo, redondeadas y ubicadas en hilera tipo 'bubble', en modo nudo o coronadas con detalles joya; todas funcionan a la maravilla este verano y, aunque prometen seguir presentes la próxima temporada, lo cierto es que es una tendencia que no deberíamos dejar pasar; al fin y al cabo no sabemos cuánto tardará en aparecer otra versión del 'cut out' que desbanque a todas las anteriores.

¿Necesitas un poco de inspiración? Echa un vistazo a estos looks vistos en Instagram para coger ideas y, después, disfruta de esta galería en la que recopilamos para ti vestidos, tops y bañadores con escotes múltiples por obra y gracia del 'cut out'. ¡Irresistibles!