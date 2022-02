El sorprendente truco de Erea Louro para transformar unos pantalones en un top

La estilista nos ha dejado boquiabiertas con su última #fashiontip.

Clara Hernández

Erea Louro es la reina de los 'tips' sencillos y sorprendentes que logran que nuestros looks suban un nivel. La instagrammer nos ha enseñado, entre otras cosas, cómo ajustar un vestido de la manera más favorecedora con una pulsera y una goma, cómo atar bien los cordones de las alpargatas para que no se caigan jamás o la forma más elegante de anudar el cinturón de la gabardina (porque no todos los lazos son iguales).

Ahora, en un despliegue de creatividad, la estilista nos ha mostrado, además, cómo unos pantalones anchos pueden transformarse, casi milagrosamente, en un sexy top de tendencia. Para ello, Erea ha utilizado unos pantalones fluidos y cintura elástica, ligeramente plisado y con un toque aterciopelado en color chocolate ("de Zara, de las rebajas", revela, luego, en los comentarios), aunque pueden servir otros modelos.

Añadiendo un único cordón para asegurarlo por la cintura ("es importante para que no se mueva", explica), lo que hace es colocar la prenda sobre su pecho para después cruzar las perneras por la espalda, obteniendo un top original, con caída, mangas fluidas y laterales abiertos. Mira el vídeo:

Para quien no quiera prescindir del sujetador, siempre se puede recurrir a un modelo similar al elegido por Erea Louro, con una tira posterior tipo joya lista para enseñar (el suyo es el modelo 'Martina' de Chicback, que tiene un precio de 23,90 euros).

Si prefieres que tu lencería sea totalmente invisible, siempre puedes optar por una de las soluciones de sujetadores especiales para todo tipo de escotes, también de espalda.

El broche final del look (con vaqueros) de Erea Louro es el collar favorito de la influencer, que lo ha utilizado en incontables ocasiones: se trata de un choker rígido de inspiración étnica firmado por Suma Cruz (el modelo Jirafa, que aún se encuentra disponible en la web oficial de la marca por 250 euros), así como varios piercing de aro dorados.

¿Te has quedado con la boca abierta? Hay más: hace solo unos días Erea nos enseñaba también cómo convertir unos pantalones anchos similares a los anteriores en un sofisticado vestido de noche. ¡Espectacular!

- Los vaqueros se llevan con una vuelta y zuecos, palabra de Erea Louro.

- El truco para llevar varios collares y que no se enreden entre sí.

Entonces repasa los consejos de Erea Louro para acortar los tirantes del vestido y que no se caigan, o cómo, ahora que se acerca la primavera, podemos renovar nuestros cárdigans, rebecas o chaquetas de punto y utilizarlas también cuando comiencen a subir las temperaturas.

