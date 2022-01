Erea Louro nos enseña cuál es el look de estilista que nunca pasa de moda

Solo le han hecho falta un básico y dos prendas de rebajas para dar con la clave.

Julia García

Por mucho que nos guste experimentar por lo que tenemos en el armario, hay días en los que se nos hace un mundo ponernos a pensar en posibles combinaciones. Necesitamos para esos momentos un salvavidas, uno de esos comodines a los que sabemos que siempre podemos acudir porque no va a fallarnos bajo ninguna circunstancia. La clave está, eso sí, en dar con las piezas perfectas para poder contar con ese as bajo la manga.

Lo mejor para ello es inspirarnos ante lo que vamos viendo a nuestro alrededor y fijarse especialmente en quienes más saben porque es ahí donde encontraremos la luz que necesitamos. ¿Qué llevan ellas cuando visten en su día a día? La respuesta es muy sencilla y nos la acaba de dar Erea Louro en forma de look.

La estilista gallega, que siempre tiene el truco perfecto para salir de cualquier apuro “fashion” ya sea ajustar un vestido que te queda grande, convertir una chaqueta en un top o colocarte los collares de manera que no se enreden entre ellas las cadenas; nos ha dado ahora el tip más valioso de todos.

En esta ocasión lo que hemos aprendido de su última publicación en Instagram es que hay combinaciones como la que ella misma ha lucido en las últimas horas que siempre funcionan, por muy sencillas que puedan parecer.

Como ves no le han hecho falta más que un buen puñado de básicos para crear un genial estilismo que cualquiera de nosotras podemos replicar fácilmente en casa. Una camisa blanca, un chaleco negro, un pantalón gris y unas zapatillas. Nada más y nada menos.

La primera, de corte tradicional y firmada por American Vintage, es la típica que puedes llevar así, pero también bajo un traje, acompañando unos vaqueros, anudada con una falda o incluso sobre un vestido. No tiene rival en este sentido.

El chaleco y el pantalón, por su parte, los ha encontrado Erea Louro en las rebajas de Zara. El primero es de punto y con escote en pico por lo que es realmente versátil, casi tanto como el pantalón de pinzas que tanto por el corte como por el tono resulta ultracómodo para llevar con unas sneakers tal como lo ha hecho la influencer con unas New Balance para un día de trabajo como para acompañarlo de unas botas por fuera o de unos tacones si los necesitas para un contexto completamente diferente lucido con un top o una blusa más arreglada.

Lamentablemente no hay ni rastro de ambas piezas en la tienda online de la firma, pero eso no quita para que no puedas encontrar aprovechando los descuentos diseños muy similares con las que poder seguir las pautas de su estilismo a la perfección. Aquí, de hecho, te dejamos una galería que puede serte de gran ayuda en la búsqueda.