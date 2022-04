Elsa Pataky: "La conciliación es complicada, las madres tenemos siempre ese sentimiento de culpabilidad"

A punto de estrenar su nueva película en Netflix, la actriz visita España como embajadora de Gioseppo. Hablamos con ella sobre moda, maternidad, salud, su vida en Australia y sus nuevos proyectos.

Silvia Vázquez | Vídeo: Yan Carlos Toledo

Elsa Pataky (Madrid, 1976) derrocha energía y buen humor. Con una sonrisa perenne y una mirada a medio camino entre la timidez y la determinación, la actriz nos recibe en Madrid (sin rastro de 'jet lag') en el evento de presentación de la nueva colección de Gioseppo, marca con la que mantiene una estrecha relación desde hace años.

Tiene 45 años, tres hijos (India Rose y los gemelos Sasha y Tristan) y una vida idílica junto al actor Chris Hemsworth, el heroico Thor en la gran pantalla, en Byron Bay, un pueblo surfero de la costa este de Australia que en el último tiempo ha atraído a medio Hollywood por su estilo de vida 'slow'. Lo que más valora ella es que sus niños crezcan en contacto directo con la naturaleza, pero nos confiesa que allí echa de menos la comida española. Dale al play y sigue leyendo para descubrir la entrevista completa.

Hacía mucho que no te veíamos en un photocall, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza cuando estás posando bajo un aluvión de flashes?

Te acabas acostumbrando, es parte de nuestro trabajo, pero prefiero estar en un set de rodaje o con mis peques. Pero bueno, hay que promocionar las cosas que haces y también hace ilusión: te visten, te ponen guapa...

En estas ocasiones el físico de las mujeres parece estar siempre a examen. ¿Te ha llegado a afectar?

Sí y no. Evidentemente sientes una presión porque estás como en el ojo del huracán y sientes que cada detalle va a ser comentado. También creo que es algo muy reciente: ahora hay tantas redes sociales abiertas a tantos comentarios que puede ser duro. Digamos que cuando llegas a una edad los comentarios no te afectan tanto, pero para los más jóvenes, actrices o gente que está empezando, sí que es un tema más delicado y que sí que es peligroso, puede ser una gran presión y si no estás muy seguro de ti mismo sí que puede afectarte un poco.

Te has convertido en un referente de vida y cuerpo saludable. ¿Cuál es tu secreto?

A mí me gusta el sentirme bien, el hacer ejercicio para verme bien... Lo disfruto. También me gusta comer sano y he dedicado mucho de mi tiempo a saber cómo comer saludable, qué es lo que me sienta bien, lo que no... Pero es algo muy personal. Para mí no es una presión que venga de fuera, es la que me pongo a mí misma.

En los últimos meses has subido el nivel de intensidad de tus entrenamientos, ¿te ha supuesto un reto?

Sí, pero me encanta retarme a mí misma en ese aspecto. Mi nueva película, 'Interceptor' lo requería: interpreto a una mujer que se enfrenta a varias peleas y quería que fuera creíble que es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un tiarrón enorme. Tuve un entrenamiento muy militar, de los más fuertes que he hecho en mi vida, y me cuidé muchísimo, pero sentía que me apetecía hacerlo. Además fui notando los cambios en mi cuerpo porque el personaje es una soldado muy musculosa y, viendo las pruebas a las que se tienen que enfrentar los soldados y lo preparados que tienen que estar físicamente, quería estar al nivel.

Como madre de familia numerosa, ¿qué nos puedes decir de la conciliación?

Es muy difícil. Es complicado, las madres tenemos siempre ese sentimiento de culpabilidad de estar en el medio, entre hacer lo que te apasiona porque sabes que tienes que tener un tiempo separada de tus hijos, que son tu otra pasión más grande. Para mí ha sido muy difícil, la verdad, de hecho he dejado muchos proyectos por estar con ellos, pero también es muy gratificante. Si te puedes permitir el lujo de decidir qué es lo que quieres hacer pues es maravilloso.

Continúas colaborando con Gioseppo una temporada más. ¿Qué le pides a una marca para prestarle tu imagen?

Tiene que tener ciertos valores que coincidan con mis valores personales. Gioseppo es una marca que respeta el medio ambiente, que para mí es muy importante; también me gusta que las firmas aporten su granito de arena a mejorar el mundo y ellos tienen una fundación que se llama Esperanza Pertusa que cada año destina tiempo y dinero a alguna causa para ayudar a las mujeres, este año por ejemplo están colaborando con las mujeres albinas en África, que es un gran problema allí. Y luego es una marca familiar, es una marca española: estar orgullosa de una marca española cuando trabajas internacionalmente es maravilloso. Además es muy moderna, sigue las tendencias y cada año me sorprende con sus diseños.

¿Qué te ha sorprendido de la nueva colección?

Siempre me sorprende cómo hacen diseños muy modernos y muy diferentes; cuando llevo sus zapatillas siempre sorprende. Por ejemplo este año hay un modelo que me encanta que con esparto en la suela, algo que no había visto nunca y que combina ese aspecto moderno de calzado cómodo con algo tan mediterráneo y tan nuestro.

¿Ha cambiado mucho tu estilo (y tu forma de calzarte) desde que te mudaste a Australia?

Yo creo que el punto de inflexión es cuando tienes hijos y tienes que correr detrás de ellos todo el día y ves que los tacones ya no son algo que puedas utilizar. Me di cuenta cuando iba con mi niña pequeña en medio de la ciudad y me caí porque iba con los tacones y con mi bebé encima. Ahí dije: ¡se acabó, tacones con niños no funciona! Los sigo usando evidentemente para ocasiones más especiales, una noche especial, pero en el día a día están fuera de mi armario.

¿Qué os aporta a ti y a tu familia vivir entre dos culturas?

Muchísimo: para mí el que mis hijos tengan dos idiomas, hablan el inglés y el español, que tengan dos culturas completamente diferentes, el permitir que puedan viajar por dos países tan distintos... esas experiencias no se las quita nadie.

¿Qué es lo que más echas de menos de España cuando estás allí y viceversa?

Lo que más echo de menos en Australia es la comida española, por eso cuando vengo aquí intento disfrutarlo al máximo. Y cuando estoy allí lo que más me aporta es el no vivir en una ciudad: a mí me encanta la naturaleza, la playa, el mar... que eso aquí en España también lo tenemos, pero donde yo vivo es mucho más tranquilo y en ese aspecto es una vida un poco diferente, mucho más lenta.