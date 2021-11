Edurne recupera el vestido de cuero más sensual de Cristina Pedroche

Dos años después de la presentadora luciera el total look de firma española Malne, la cantante ha hecho lo propio en las semifinales de Got Talent, y el resultado es igual de espectacular.

Julia García

Los talent show del momento están llegando a sus rondas decisivas y eso hace que sus presentadoras echen toda la carne en el asador en lo que a looks se refiere. Lo vemos en La Voz con Eva González semana tras semana y también en Got Talent, programa que ha alcanzado las semifinales de su presente edición y Edurne, miembro del jurado, lo ha celebrado con un look espectacular.

Con su larga melena suelta peinada hacia atrás apostando por el efecto mojado y con unos larguísimos pendientes en cascada, la cantante ha recuperado dos años después de que lo viéramos en la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid un conjunto total black de la firma española Malne que explota su lado más sensual, ese que últimamente está decidida a explorar en sus múltiples versiones Edurne, como hemos visto, por ejemplo, en el videoclip de su última canción, Boomerang o en la alfombra verde de los Premios Dial hace tan solo unos días.

El conjunto negro de Malne, que se llama The Glamazing girl y forma parte de una colección otoño-invierno del 2019 inspirada en la figura de Grace Jones, el huracán mediático de los años 80, en la que los diseñadores jugaban con la feminidad, la sastrería, la androginia y los looks de fiesta en combinaciones rompedoras con los 80 como gran inspiración.

Malne - Madrid - Mujer - Otoño-Invierno 2019-2020 Ver 27 fotos

El outfit combina un ajustado minivestido sin mangas de escote corazón con cola y unas llamativas hebillas en la parte frontal con unas botas altas XXL que casi unen ambas piezas. Bien podría ser el uniforme oficial de la nueva superheroína de Marvel y Edurne ha demostrado que podría optar al papel y tendría difícil que alguien se lo quitara.

Quizá Cristina Pedroche, que hace un par de años, poco después de que Malne mostrara su creación en la pasarela, también luciera el mismo conjunto en una fiesta celebrada en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

La vallecana lució el vestido y las botas con unos leggings de piel tal y como se vio sobre la pasarela, detalle de estilo al que no ha recurrido Edurne, que ha preferido las medias cristal para meterse en la piel de CatWoman explotando al máximo las virtudes del minivestido de Malne que en su momento Pedroche acompañó también de una capa negra para protegerse del frío.