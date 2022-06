Edurne reinterpreta los pantalones animal print con el color de moda

A su paso por La resistencia junto a Nia Correia, la artista nos ha mostrado una fórmula infalible para lucir el estampado de cebra con éxito.

Julia García

Ahora que no hay semana en la que no amanezcamos alguna mañana con nuevas imágenes del rodaje de la película de Barbie, se hace cada vez más complicado no ver influencias del famoso vestuario de la icónica muñeca en las celebrities. Nos acaba de pasar, sin ir más lejos, con Megan Fox y Edurne casi al mismo tiempo.

No sabemos si serán las ganas locas que tenemos de ver a Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken dirigidos por Greta Gerwig —hay que esperar hasta el año que viene para el estreno de la cinta—, pero tenemos la sensación de estar empezando a ver homenajes a la muñeca por distintos frentes. Es el caso del look que Meghan Fox ha llevado al estreno de Life un Pink, el documental sobre la vida de su novio, el músico Machine Gun Kelly, con el que confirma una de las parejas de moda en el panorama social estadounidense en la actualidad. Y también del outfit con el que Edurne ha vuelto a sentarse en el sofá de La Resistencia, el programa presentado por David Broncano y dirigido por Ricardo Castella.

La cantante madrileña ha acudido como invitada acompañada de Nia, artista junto a la que firma su última canción, Te quedaste solo, y lo ha hecho vestida con un estilismo en la línea del que luce en el videoclip del tema. En clave setentera y discotequera. Pero también muy Barbie al mismo tiempo.

Con su larga melena rubia peinada con ondas y raya al medio, Edurne ha potenciado sus curvas con un pantalón acampanado y tiro alto decorado con estampado de cebra. Curiosamente, parece haberle cogido el gusto a los pantalones estampados y, en concreto, a este animal print porque recientemente acudió a los premios Unicxs Dial con un dos piezas formando por un top corto y un pantalón de dibujo similar.

En esta ocasión —anterior al citado look en la gala de premios porque el programa llevaba grabado semanas—, Edurne ha optado por romper en mil pedazos el look a nivel cromático ya que ha combinado el citado pantalón blanco y negro con un crop top fucsia y sandalias con plataforma a juego.

La miembro del jurado de Got Talent sale airosa de una combinación de colores tan arriesgada, y nos da de esta forma una nueva alternativa para las noches de fiesta de verano que están por venir —ojalá sean muchas, ¿verdad?— en las próximas semanas. Ya sabes, animal print junto a una prenda lisa pero en un tono estridente, llamativo, de esos que resaltan el moreno natural que irás cogiendo poco a poco.

Desde luego, si Margot Robbie dejara el rodaje de Barbie, nosotras tenemos clarísimo quién puede tomar su relevo sin necesidad de pasar por maquillaje y peluquería: Greta Gerwig solo tiene que verse el paso de Edurne por La Resistencia para salir de dudas.