Dua Lipa, reina de la moda 'vintage' en el videoclip 'Potion' con 4 vestidos de archivo

Dua Lipa, Bella Hadid o Zendaya son algunas de las abanderadas de esta tendencia que ha seducido a la generación Z. Y, más allá de las alfombras rojas, el último trabajo de la cantante es una auténtica oda a la moda vintage.

SILVIA VÁZQUEZ

¿Es la moda 'vintage' el futuro de las alfombras rojas? Eso parece, al menos, si echamos un vistazo rápido a los vestidos de archivo que las referentes de estilo más jóvenes están luciendo en los grandes eventos, como el Festival de Cannes o los Grammy. Precisamente en estos premios musicales Dua Lipa triunfó gracias a un look dominatrix con treinta años de historia: una pieza que pertenecía a la colección de otoño/invierno 1992. El éxito de esta elección fue tal que la cantante no ha dudado en repetir la fórmula estilística en su reciente videoclip 'Potion', en el que luce hasta cuatro vestidos de archivo. ¡Los repasamos!

La primera imagen del video es ya una declaración de intenciones. Atrapada bajo un coche en una duna de arena, la artista canta enfundada en un minivestido de Christian Dior que pertenece a la época en la que John Galliano capitaneaba la 'maison' a principios de siglo. Su estilista de confianza, Lorenzo Posocco, lo ha conseguido a través de Tab Vintage para la ocasión.

El siguiente 'outfit' es un conjunto firmado por Roberto Cavalli, que han obtenido a través de My Runway Archive. Está compuesto por una camisa estampada de la línea primavera/verano 2003 y una llamativa falda 'midi' con un león de la primavera/verano 2022. Las botas de piel de caña media con cordones que rematan el estilismo son de la colección otoño/invierno de Dior, un modelo hiperdeseado gracias al auge de la estética Y2K.

Mención aparte merece el vestido lencero plateado que lleva a continuación; es otra pieza de Cavalli, concretamente de la colección primavera/verano 2000. Lo ha combinado de nuevo con unos zapatos de Dior, que se presentaron hace veinte años en la pasarela y que aparecieron, después, en el videoclip 'Jumpin' Jumpin' de Beyoncé.

La guinda del pastel la pone una creación de la etapa de Tom Ford en Gucci: un vestido 'animal print' azul de la primavera/verano 2000 con el que posa junto a Calvin Harris, con quien colabora en esta canción. ¿Te suena de algo ese look? Gwyneth Paltrow usó una versión más larga para la Gala MET del año 1999.

Curiosamente, Dua Lipa no es la única que aparece con moda 'vintage'; los bailarines que la acompañan también han llevado vestidos antiguos de Cavalli y Valentino. Todo está cuidado al detalle, ¡compruébalo tú misma!

La Generación Z se rinde a la moda 'vintage'

Como adelantábamos, Dua Lipa no es la única 'celeb' que se ha sumado a esta tendencia: cada vez más referentes de estilo apuestan por 'rescatar' vestidos 'vintage' para sus apariciones en público, poniendo así en valor la importancia de un modelo circular más sostenible en la industria. Veamos algunos ejemplos.

Para el reciente Festival de Cine de Cannes, Bella Hadid ha metido en su maleta hasta tres vestidos vintage diferentes: dos de Versace y uno de Gucci. No ha sido la primera vez: la modelo es una auténtica abanderada de la moda 'vintage' y puede presumir de haber lucido en las 'red carpet' numerosas prendas con historia.

El responsable es su estilista Law Roach, el mismo que viste habitualmente a Zendaya, otra de las expertas de la Generación Z en rescatar vestidos antiguos para las grandes ocasiones. Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow o Kim Kardashian son otras de las 'celebrities' que también han caído rendidas al encanto de la moda 'vintage' en los últimos tiempos. No hay duda: el lujo de segunda mano está en pleno auge y promete seguir dándonos muchas alegrías.