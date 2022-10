Dakota Johnson y las 4 claves para lograr un look de otoño perfecto (y que podrás recrear fácilmente)

Hemos podido ver imágenes de la actriz grabando su nueva película, 'Madame Web', en las que su estilismo sencillo y con tendencias nos ha conquistado.

Tamara Conde

Arriesgado aunque natural, serían las dos palabras que describen el estilo de Dakota Johnson. Si bien algunas veces hemos podido ver cómo la actriz apuesta por estilismos diferentes, como el último en el que incorporó la corbata como accesorio central o el increíble escote en la espalda por el que se decantó para presentar una de sus películas, también hemos sido testigos de la sencillez y elegancia de algunos de sus looks que son perfectos para el día a día y de los cuáles cogemos inspiración. Ha sido el caso de la última propuesta de Dakota, que para la grabación de su próximo proyecto 'Madame Web', ha escogido prendas que seguramente muchas de nosotras tendremos en el armario.

Tres prendas básicas que han formado una fórmula infalible para recurrir a ella cualquier día de entretiempo que no sepamos qué ponernos. Y, por supuesto, un maquillaje sencillo y el pelo al natural, aunque estrenando un nuevo look. Estas son las cuatro claves que ha seguido Dakota Johnson para lograr el look otoñal perfecto:

Una 'blazer' efecto piel

Para empezar con el estilismo, Dakota Johnson ha elegido como pieza estrella una 'blazer' efecto piel, que ya hemos podido ver que va a ser una de las tendencias más rompedoras de la temporada. Aunque hemos podido verlas de colores más básicos y neutros, la actriz ha optado por un rojo llamativo para aportar algo de color al look. La ha combinado con una camiseta básica de color negro y botones.

Unos vaqueros sencillos

Cómo tus vaqueros de confianza son siempre un acierto seguro, no podían faltar en este look. La actriz ha optado por un modelo de pantalón que sienta bien a cualquier tipo de figura: los 'mom jeans'. Ligeramente holgados y con la comodidad garantizada, Dakota Johnson sabe la importancia que tiene sentirse bien con un pantalón.

Unas botas estilo militar

Y por si la 'blazer' fuera poco, la protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey' ha querido darle un doble estilo 'rockero' con el calzado. Unas botas militares de cordones y en color negro ha sido la (acertadísima) elección que, además, vuelven a ser tendencia. Aunque tenemos perdición por las botas de caña alta y las 'cowboy', sabemos que unas como las de Dakota Johnson son la opción perfecta para ir cómoda y a la última.

Las botas y botines que no pueden faltar en tu armario este otoño-invierno Ver 10 fotos

Un look 'beauty' natural

Si por algo destaca Dakota Johnson es por llevar siempre un maquillaje impecable y por tener una de las melenas más envidiables. Como es habitual, la estadounidense ha querido lucir una piel perfecta (que dure todo el día), destacando la mirada y aportando algo de color con los labios. En cuanto al pelo, el nuevo flequillo 'bottleneck' de la modelo se ha convertido en uno de los más deseados. Y no nos extraña, viendo cómo le sienta a ella.