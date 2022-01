Cristina Pedroche y su sorprendente vestido de insecto con casco futurista incluido

La presentadora ha sorprendido una vez más con sus looks desde la Puerta del Sol uno de ellos completamente calva.

Julia García

Media España llegaba a la cena de Nochevieja expectante por ver qué había hecho Cristina Pedroche en el pelo. Tras una semana utilizando pelucas para alimentar el misterio, la sorpresa ha sido que por primera vez desde que da las Campanadas en Antena 3 junto a Alberto Chicote hemos visto a la vallecana sin pelo, pero no porque se lo haya rapado como afirmaba el bulo más potente, sino porque ha lucido un casco futurista elaborado con latón como complemento de un look impresionante inspirado en la metamorfosis de los insectos.

Nada más ver el estilismo que lleva la firma de Josie, las referencias vanguardistas, muy futuristas, fluían de la cabeza de cualquier espectador, incluso los no expertos en moda.

Sin embargo, lo rompedor del look de Nochevieja 2021 de Cristina Pedroche es que el vestido que ha elegido para la ocasión es un diseño creado hace 3 décadas, a comienzos de los 90.

En concreto, la madrileña ha llevado un vestido del diseñador Manuel Piña, referente de la moda española, sobre todo en torno a la movida madrileña, en los años 80. Piña, fallecido en 1994, donó sus creaciones a su ciudad natal, Manzanares, en cuyo museo Manuel Piña se expone, entre otras muchas piezas, el vestido que Pedroche ha llevado para dar la bienvenida al 2022.

Es, por lo tanto, la primera vez que no lleva un diseño original, creado para la ocasión. Moda del pasado que no solo se mantiene vigente en el presente, sino que parece traída directamente del futuro. Y todo ello entronca con la sostenibilidad, concepto que está en bocas de todos los actores de la industria de la moda.

Así son los detalles del outfit “Soy un insecto indefinido que está a punto de renacer”, ha dicho Cristina Pedroche en la primera imagen de su look de Nochevieja. Todavía no sabíamos en ese momento qué vestido llevaría debajo de la espectacular capa creada por BUJ Studio, una obra de arte inspirada en la libélula y la mariposa, cómo se puede apreciar a simple vista.

Junto a la capa, en ese primer flash también se han podido apreciar los zapatos y el casco que muchos espectadores pensaban que la vallecana se quitaría en el último momento, antes de las campanadas, cosa que no ocurrió... hasta que se apagaron las cámaras.

Los dos complementos son obra del diseñador Manuel Albarrán, que utiliza el latón como material principal para el casco y una plancha de acero inoxidable como “cimientos” de los extravagantes y originales zapatos. La temática de la metamorfosis estaba clara, pero faltaba por comprobar cómo era el vestido que se escondía debajo de la capa y si está dialogaba con él.

Una obra de museo de Manuel Piña

Efectivamente, capa y complementos son creaciones contemporáneas con un vínculo fuerte y directo con el vestido de Manuel Piña, que lo presentó en la pasarela Cibeles como parte de su colección primavera verano del año 1991. El diseño está inspirado precisamente en el renacer de insectos y reptiles después de salir de la crisálida los primeros y mudar de piel los segundos. Estéticamente, la pieza destaca por ser un vestido semitransparente al completo gracias a su composición en tafetán calado iridiscente. Además, los dos Aroa que hacen las veces de estructura del vestido le aporten un volumen y un equilibrio geométrico muy particulares, claves en que el resultado final sea tan potente.

Los acabados metálicos con la guinda de la creación del diseñador manchego, detalle que además entronca directamente con la materia prima elegida para los complementos del look de Cristina Pedroche por parte de Manuel Albarrán. "Estoy emocionada con el vestido de Manuel Piña y los increíbles trabajos de Buj Studio y Manuel Albarrán, por eso he querido que se expongan durante todo 2022 en el Museo Manuel Piña de Manzanares, para que los visitantes puedan sentir emociones parecidas a la mía hoy. Este estilismo es una invitación no solo a este museo textil, sino a todos aquellos museos alejados del circuito cultural de las grandes capitales, porque atesoran piezas tan interesantes como la que he tenido la suerte de llevar esta noche", ha explicado Cristina Pedroche, la gran protagonista un año más de la última noche del año.