Crea tu armario con las 5 piezas básicas de las francesas

Si existe una verdad absoluta en el mundo de la moda, es el hecho de que las francesas consiguen derrochar estilo con sencillez y naturalidad.

Aida Ortega | Woman.es

Todas ellas desprenden ese 'allure' que nos cautiva y nos lleva a querer adentrarnos en su guardarropa para perdernos entre sus prendas exclusivas y bolsos de firma. Sin embargo, resulta mucho más sencillo conseguir ese 'chic' francés que desprenden. No hace falta haber nacido a orillas del río Sena para conseguir ese look natural.

Toda francesa sigue dos reglas muy sencillas para crear sus looks. La primera de ellas es asegurarse de que tienes en tu armario piezas básicas y de calidad. Ellas no buscan llenar su armario de cosas que solo se pondrán una vez, si no tener prendas que van a usar durante años y que desprendan calidad. Hay una lista secreta que todas ellas siguen y en la que encontramos los pantalones, camisetas o accesorios que deben tener siempre como fondo de armario (que no cunda el pánico que nos hemos hecho con ella).

En segundo lugar, jamás se exceden comprando ropa de nueva temporada. Su armario de básicos solo admiten 5 piezas que sean tendencias, por lo que saber elegir cuál será la clave para convertirte en una de ellas.

El resultado de aplicar esta fórmula es un armario donde encontrarás solo lo que necesitas y con el que aplicar toda nuestra sabiduría para hacer mil combinaciones.

Te desvelamos la lista secreta y las prendas con las que debes hacerte esta temporada para conseguir un armario francés.