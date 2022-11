Avisamos, vas a enamorarte del conjunto de Eva González en La Voz

El último look de la presentadora con un pantalón negro a juego y una larguísima coleta es ideal para la temporada de eventos nocturnos.

Espectacular. Así ha lucido Eva González en la última gala de La Voz este viernes por la noche. Reconocemos que no hemos tenido que pensar mucho para escoger un adjetivo, pero es que es lo primero que nos viene a la cabeza al verla con el que es uno de sus mejores looks en los años que lleva al frente del talent show de canto. No solo es sofisticado y elegante a raudales el dos piezas diseñado por Ze García, es que además es muy diferente a los estilismos que Eva González suele lucir en las diferentes ediciones del programa.

Es verdad que en la presente edición la hemos visto ya varias veces escapar de sus habituales vestidos para mostrarnos lo bien que le sientan los conjuntos, tanto de falda como el que lució con flecos la semana pasada como de pantalón, pero todavía no podemos decir que esto sea lo habitual en las apariciones televisivas de la presentadora andaluza en la tele. Eso sí, quizá empiecen a ser rutina pronto viendo cómo le funciona la fórmula.

Este outfit firmado por la marca española de alta costura especializada en moda nupcial es la confirmación definitiva de que los dos piezas están hechos para que los luzca Eva González. Sobre todo si el pantalón es de tiro alto, como es el caso, y el top es crop, una de las características de la joya firmada por Zé García.

Ambos en negro de arriba a abajo, el pantalón es de pata de elegante y destaca también por su fluidez natural al movimiento, un detalle que parece menor pero que embellece mucho la prenda. Solo tienes que ver vídeos de Eva durante el show en vez de fotografías para comprobarlo.

Pero, sin duda alguna, lo que destaca por encima de todo de este nuevo look de Eva González es el citado crop top de Zé García. Recortado por debajo de la línea del pecho, de cuello cerrado y manga larga, está rematado con una delicada hilera de flecos metalizados y brillantes de largo asimétrico que proporcionan un efecto joya a la prenda muy llamativo.

Sabemos de sobra lo mucho que le gustan los brillos y los flecos a Eva González cuando sale en televisión, y esta vez ha vuelto a lucirlos, pero de una forma distinta a la habitual. Es innegable el acierto con el dos piezas de Zé García que la presentadora ha acompañado con una larguísima coleta y una maquillaje con el que siente muy cómoda con ojos ahumados y siempre destacando sus labios en color rojo.