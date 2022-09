Zara apostó por este estampado y nuestras expertas en moda se han encargado de arrasar en redes con este conjunto y sus combinaciones.

Cecilia Franco

Hay 'total looks' y looks. La nueva colección de Zara está a otro nivel en todos los sentidos. Y no hablamos de ediciones limitadas ni de prendas repletas de 'strass', hablamos de la magia que ha conseguido unificar entre sus tejidos y estampados. Las propuestas de Zara están repletas de originalidad y tan solo hace falta echar un pequeño vistazo a su web, para dejarse conquistar por cada nuevo lanzamiento que se da en el gigante de Inditex.

Ya es sabido que los estampados florales han quedado un poco en la sombra. Los nuevos estampados psicodélicos han conseguido irrumpir en los mundos florales y conquistar con sus diseños rompedores y elegantes. De hecho, es que una cosa que sabe hacer muy bien Zara es elaborar estampados diferentes y plasmar todo eso en tejidos que transmiten delicadeza.

Más allá, por ejemplo, de los vestidos vaqueros que avanzan junto con las tendencias, tenemos que destacar todos aquellos diseños que nacen y conquistan por completo al 'street style'.

Su magia y sus estampados se convierten en los diseños más deseados. Y si ya solo con nuestro fichaje lo suponíamos, Instagram se encarga de confirmarnos que estamos ante un diseño que no puede faltar en ningún armario de temporada.

Hablamos del conjunto que ha lucido Marta Soriano. Ella, junto a muchas otras expertas, detectan muy bien las tendencias y conocen a la perfección cuáles son las necesidades. Por ello, ha tenido claro que este conjunto que parece de lujo debe ser uno de los elegidos entre los diseños de nueva temporada de nuestra lista de deseos.

Hacemos referencia al conjunto de falda y top de manga larga de tul. Un diseño de estampado psicodélico, en tonos tierra, que combinará a la perfección con botines y con el que crearás un 'total look' excepcional.

Este otoño atrévete con los conjuntos de estampado psicodélico como los que propone Zara. Estos diseños te encantarán, como los diseños de la colección cápsula de Narciso Rodríguez, básicamente, porque sus tejidos y estampados parecen de lujo y son toda la magia que necesita nuestro armario de otoño. Ahora sí que sí podemos decir que estamos 'ready' para el otoño más psicodélico y 'chic'.