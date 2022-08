La 'influencer' Silvia Zamora en sus vacaciones en Mallorca nos descubre el conjunto cómodo y 'chic' que desearás combinar junto o por separado.

Cecilia Franco

Los cuadros vichy saben cómo robarnos el corazón. Temporada tras temporada vuelven a nuestra vida para dar a nuestros looks toda su ternura. Pero, en esta ocasión, de un forma 'chic' y cómoda. De hecho, te olvidarás de todo tipo de vestidos y solo desearás apostar por los conjuntos más estilosos.

Todo verano está marcado por las rayas marineras, por los estampados florales, pero también por los cuadros vichy. Estos últimos se han colado de lleno entre los estampados favoritos de temporada por dos razones. Porque son muy favorecedores y porque la cantidad de prendas que podemos encontrar en tienda es infinita y, por tanto, versátil.

Este verano buscamos prendas cómodas, que sean rentables y que puedan ser combinadas de muchas maneras posibles. Los conjuntos pijama se han convertido en los candidatos perfectos a todo lo que buscamos, pero también es cierto que para un look más elaborado, necesitamos prendas un poco más 'chic'.

Pues bien, si unimos comodidad y 'chic', obtenemos propuestas vichy tan bonitas como la que nos descubre Silvia Zamora de Lady Addict. Varias 'influencers' ya nos habían advertido que los cuadros vichy se colarían de alguna u otra forma esta temporada. Pero si lo que andábamos buscando era un look cómodo y versátil, podemos decir que ya lo hemos encontrado.

Esta propuesta es cómoda para lucir una tarde de verano, bonita para estrenar en un evento importante con un buen calzado y rentable por lo bien que pueden quedar ambas piezas por separado.

El look en cuestión pertenece a la firma The IQ Collection. Un conjunto que está disponible en la colección de verano y es ideal por la elegancia y comodidad que desprende, pero también por su versatilidad. Este conjunto compuesto por falda midi con vuelo y top de cuadros vichy en tono amarillo y blanco es perfecto para llevar como 'total look' o para completar otros outfits.

Gracias a esta propuesta nos olvidamos por completo de los vestidos y encontramos en ella la opción que podremos exprimir de una forma cómoda y 'chic'. ¿Te animas con las prendas vichy más bonitas de la temporada? Caerás rendida a sus encantos.