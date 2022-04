Vuelve el trueque: la plataforma española para comprar ropa sin tener dinero

'Run to Wear' quiere que llenes tu armario sin gastarte ni un euro. Un sistema sostenible que termina con la idea de la 'fast fashion'.

UXÍA B. URGOITI

No seremos nosotras las que podamos decir que no somos unas adictas a la moda. Las maravillosas tendencias de esta temporada nos tientan una y otra vez a acercarnos a nuestras tiendas 'low cost' favoritas para hacernos con ese vestido maravilloso del que te hemos hablado o aquellas sandalias perfectas para nuestro próximo 'look' de invitada. Pero es cierto que hace poco vimos un documental 'Fast Fashion, el lado oscuro de la moda' que nos impresionó y que habla sobre las consecuencias en la sociedad y en el medio ambiente de este consumo sin freno que tenemos. Por eso hoy queremos hablarte de esta plataforma 'Made in Spain' que viene a poner su granito de arena para intentar solucionar este problema y con una fórmula que tiene miles de años, que nació antes incluso que el dinero, y es el sistema de trueque, se llama 'Run to wear'.

A pesar de que el mercado de ropa de segunda mano está creciendo, hay un dato que nos ha llamado mucho la atención, y es que sólo el 5-7% de la moda revendible se vende y compra en plataformas de reventa esto significa que hay más de 2 billones de dólares en artículos de moda que permanecen en los armarios sin circular. Una cifra que da mucho miedo y también mucha pena.

La realidad demuestra que no a todas las personas les gusta o necesitan vender su ropa en plataformas de segunda mano y que prefieren seguir comprando ropa, para renovar su armario y verse diferentes, con la consecuencia de acumular demasiada ropa prácticamente nueva.

Los consumidores cada vez están más concienciados con la sostenibilidad y buscan marcas o colecciones sostenibles, pero ¿qué hacen con toda la ropa que ya no utilizan? Y ¿qué hacen con toda la ropa “poco o nada sostenible” que se produce en marcas de 'fast fashion' y que ya tienen en sus armarios?

El concepto que nos propone esta plataforma española es muy sencillo, se trata de un vestidor online, para que te hagas una idea de cómo funciona. “Nuestro objetivo ideal sería, que desaparezca el 'fast fashion' y que todos cambiemos nuestros hábitos de consumo. Que invirtamos en un fondo de armario de marcas sostenibles y transparentes con sus políticas y que dejemos a un lado la necesidad de comprar y tirar sin control”, comenta Claudia Ojeda, fundadora de la plataforma. “Sin embargo, sabemos que no vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana y no vamos a hacer que desaparezcan los gigantes del fast fashion, pero lo que sí podemos hacer es que la ropa se reutilice de manera "infinita" hasta que realmente ya no se pueda usar”, añade.



La empresa quiere demostrar que ser sostenible y amante de la moda es compatible y que no es necesario pagar una y otra vez por las mismas prendas. Por eso, ha creado un concepto completamente nuevo donde es tu propia ropa la que te da acceso a "comprar otra ropa". ¿Cómo hace esto?

Así funciona 'Run to Wear'

Se trata de un proceso muy sencillo, que funciona a través de un sistema de valoración de prendas mediante 'Tokens'. Son tres pasos:

1. Las usuarias suben las prendas a la plataforma que ya no se usan pero que se encuentran en perfecto estado.

2. Cada prenda es valorada y se obtiene 1 Token por prenda.

3. Con cada Token que tengan pueden acceder a coger otra prenda que tenga el mismo Token o dos prendas con categoría de Token inferior.

1Prenda = 1Token = Otra prenda

Es un concepto novedoso que permite a las usuarias sacar de su armario todas las prendas que ya no se ponen y renovarlo constantemente, sin necesidad de perjudicar a su economía, ni colaborar con la generación de tóxicos y residuos que produce la industria de la moda.

Se trata de una magnifica idea que te va a permitir estrenar 'look' cada semana, si quieres, pero sin hacerle daño al planeta y sin alimentar esta fiebre consumista en la que vivimos.

La plataforma ya cuenta con web y aplicación móvil, en Google Play y App Store). Su fundadora la define como una 'comunidad fashionista pero concienciada'. Así que nosotras queremos formar parte ya.