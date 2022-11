Las 8 colaboraciones de moda de las que todo el mundo va a hablar este otoño

Las sinergias entre firmas de moda no dejan de sorprendernos y esta temporada están a punto de llegar algunas de las más deseadas con las que algunas de las enseñas más punteras del lujo demuestran que, sí está hecho a cuatro manos, el resultado es aún más atractivo.

ALVARO FERNÁNDEZ-ESPINA

Después de haber dado el pistoletazo de salida a la temporada otoño/invierno 2022-23 con algunas de las coaliciones más llamativas y apetecibles encabezadas en gran parte por Zara, el cielo se ha convertido en el límite. Desde su repertorio de joyas más increíbles de su historia ideadas por el diseñador Elie Top y a precios asequibles, o ese impecable repertorio de 25 diseños rescatados de los archivos firmados por Narciso Rodriguez y con los que el gigante gallego se ha acercado por primera vez al lujo.

Sin embargo conviene no perder la perspectiva porque ha sido desde las grandes firmas internacionales donde se han potenciado grandes vínculos creativos y estéticos que, aunque muchos de ellos ni los esperábamos o los recibimos con miradas incrédulas, han superado todas las expectativas.

Desgraciadamente no todas están acompañadas de tan buenos augurios. Conviene hacer memoria de la que desde principios de este año se presentó a bombo y platillo como la colaboración que arrasaría y que, contra todo pronóstico, ha sido arrasada y borrada de la faz de la tierra entre montañas de escándalos y controversia. Hablamos de la colaboración entre Yeezy de Kanye West y Gap, que llegó a unirse a Balenciaga, para los que además abrió el último desfile en París durante la semana de la moda de primavera/verano 2023. Un fiasco tras las nefastas declaraciones y acciones del rapero cuyo imperdonable efecto ha sido el abandono de todas las firmas que colaboraban con él, incluida Adidas.

Al margen de esta defenestración, se vislumbra ante nosotros un brillante otoño/invierno en el que la creatividad llega a las tiendas dando forma a piezas elaboradas a cuatro manos entre marcas de diversa índole, especialmente atractivas son en las que se combinan enseñas de lujo con otras más masivas y populares.

La clave del éxito de cualquier marca es seguir siendo relevante para el consumidor objetivo y resonar con él a través de la cultura y sus necesidades. Esto se ha vuelto más vital que nunca enmarcado en el saturado circuito informativo actual y en un momento en que la demanda de los consumidores está en medio de un cambio como resultado de la pandemia global. Tal vez esta sea la razón por la que hemos visto un aumento en las colaboraciones dentro de la industria de la moda. Aunque no son todas las que están, estas ocho colecciones cápsula dan buen ejemplo de lo prometedoras que son las colaboraciones para lo que queda de año y algo del próximo 2023.

Fendi y Tiffany & Co.

Coincidiendo con el 25 aniversario del que sin duda es el bolso más reconocible y exitoso de la casa romana, ideado por Silvia Venturini Fendi, el modelo Baguette ha vuelto a copar todos los titulares, si es que alguna vez dejó de estar en boca (y bajo el hombro) de todas. Aprovechando un desfile conmemorativo en Nueva York el pasado mes de septiembre, su actual director creativo, Kim Jones, desplegó un alegórico repertorio para el que además contó con la ayuda del diseñador norteamericano Marc Jacobs, que realizó una decena de looks para la pasarela que cerró la mismísima Linda Evangelista. Pero el olfato colaborativo de Jones siempre está activo y tras prodigios como el que la temporada pasada le aliaron con Versace para crear el fenómeno Fendace se ha traducido en esta ocasión en la unión con Tiffany & Co., una marca de LVMH como Fendi, junto a la que crearon baguettes de diamantes con ell logotipo de la doble F y declinadas en cocodrilo color azul de Tiffany, que llevaba Bella Hadid, y cubierto de piedras preciosas.Hasta nueve modelos diferentes que estarán a la venta en enero de 2023.

Redondo y Martinelli

Para su segundo desfile presentado en el marco de la MBFW de Madrid, Redondo Brand puso a los pies de sus modelos una colección de zapatos desarrollada en colaboración con Martinelli. La elegancia de la ‘Dolce vita’ italiana y la belleza de Sofía Loren fueron la inspiración de la colección que cristalizó en tres modelos. Caracciolo, una espectacular sandalia de líneas mínimal rematada con un llamativo adorno de plumeti; Tribunali, el siempre elegante stiletto, propuesto en un diseño muy escotado, destalonado y con estratégicos detalles de plumeti; y Mergellina, una sandalia de plataforma moderna propuesta con tacón más grueso. Una simbiosis deslumbrante que se puso a la venta nada más celebrarse el desfile y que es el complemento perfecto para los looks de invitada más fastuosos de la temporada.

Adidas x Gucci

Los clásicos nunca pasan de moda. Bajo esta máxima Alessandro Michele ha convertido a Gucci en su personal laboratorio creativo bajo el que ha cimentado numerosas asociaciones que, aunque a simple vista parecían poco convencionales, han acabado calando entre sus adeptos. Dirigir la mirada hacia los iconos deportivos que han marcado una época no ha sido un movimiento en falso para la firma italiana, que de la mano de Adidas convirtió su desfile de otoño/invierno 2022 en una fusión perfecta que parecía homenajear al espíritu estético iconoclasta de Margot Tenenbaum. Las siluetas recuerdan a los estilos típicos de los años 70, recorridas por el inconfundible motivo de las tres rayas y el rojo y el verde corporativos de Gucci.

Mugler para Wolford

Resucitar a grandes nombres que han escrito con letras de oro capítulos inolvidables de la historia de la moda parece haberse convertido en uno de los grandes pasatiempos de la industria actual. Una proeza que Casey Cadwallader, director creativo de Mugler, ha superado con una nota altísima. No solo ha sido capaz de revitalizar el espíritu que durante los años 80 marcó tendencia sino que ha convertido a la nueva sensualidad en su carta de presentación, materializado en prendas ceñidas que funcionan como una segunda piel. De ahí que unir fuerzas con la firma de lencería Wolford haya sido tan orgánico. La línea consta de monos, vestidos, guantes y pantalones cortos de ciclismo, todos con tecnología de punto transparente de alta calidad. Al más puro estilo Mugler, a cada prenda se le da un aspecto que moldea el cuerpo con mallas disponibles en combinaciones de colores como negro, rojo y azul.

Maison Margiela x Salomon

Desde su lanzamiento allá por 1947, la marca francesa Salomon se ha convertido en una de las principales marcas de ropa deportiva para actividades al aire libre del mercado, y su reinado parece guardar cuerda para rato aún. Tras haberse unido a Carhartt, esta temporada levanta la mirada hasta las pasarelas para cruzarse con la línea MM6 de Maison Margiela, que reinventa algunas de sus zapatillas más icónicas a través de su iconoclasta objetivo. Inspirada en el senderismo, la colección está compuesta por zapatillas bajas sin cordones y botas altas, es una combinación de la silueta XT-6 y las botas bajas Hike 2.

Stella McCartney x Frank Stella

Admiradora confesa del artista norteamericano que simbolizó un punto y aparte en el arte abstracto desde finales del siglo XX, la diseñadora británica quiso homenajearle con su última colección de otoño/invierno. Así tanto en prendas como accesorios ha reinterpretado sus estampados abstractos, gráficos y formas escultóricas minimalistas y maximalistas de su archivo, tanto sutil como abiertamente, en piezas de moda consciente. La escala de sus obras a menudo se exagera, con sus extensos grabados y construcciones imponentes exhibidas en todo el mundo pero la pieza favorita de Stella, Spectralia (1994), se reinventa como un vestido de viscosa ecológico así como en el bolso Frayme en cuero vegano. Sin dejar de mencionar los zapatos de plataforma inspirados en su cuadro Elyse.

Aquazzura x Swarovski

No todos los días una marca celebra su primera década de existencia. Y si además es una tan exitosa y meteórica como la de Aquazzura, hay que hacerlo por todo lo alto. Deslumbrar a todos sus admiradores era la pretensión de Edgardo Osorio, el colombiano detrás de la firma zapatera, que acudió a Swarovski para idear una colección conjunta en edición limitada y exclusiva que representa la pasión conjunta que sienten por la artesanía. El resultado es la sandalia Aura que se define por una silueta básica con tintes puramente femeninos y que reposa sobre un escultural tacón con incrustaciones de cristales de Swarovski. Una joya única, minuciosamente elaborada a mano en Italia, con una correa al tobillo repleta de brillantes cristales cuadrados creados en exclusiva por el laboratorio de la casa joyera que irradian luz propia a cada paso.

Dior x D-Air Lab

Cuando el lujo y la funcionalidad deportiva se dan la mano el resultado nunca defrauda, sobre todo si detrás está Dior y su excelente poder de reinterpretación. Como salida de una película de ciencia ficción, el primer look del desfile firmado por Maria Grazia Chiuri era un mono con tubos fotoluminiscentes que marcaba la pauta de lo que veríamos a continuación. Junto a la marca italiana D-Air Lab de desarrollo de prendas de protección para automovilistas la casa francesa desarrolló una serie de accesorios con los que combinar algunas de sus creaciones más icónicas, desde la chaqueta bar con un chaleco airbag superpuesto a un par de guantes de cuero por encima del codo con la frase The Next Era grabada. Todo simbolizando una búsqueda de protección que no ponga en riesgo la belleza estética.