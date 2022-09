El 'choker' metálico de Paula Echevarría que arrasa en Instagram

Atrévete con el 'choker' del momento y conviértete en una auténtica 'it girl'.

Cecilia Franco

Los accesorios lo son todo. De hecho, es clave para las expertas en moda encontrar accesorios que se adapten al look y que eleven aún más su valor. Pues bien, si has estado rastreando Instagram en los últimos meses, te habrás dado cuenta que, efectivamente, el 'choker' metálico noventero ha vuelto y que 'influencers' como Paula Echevarría no han tardado ni un segundo en incorporar esta tendencia a sus looks.

Para invitada, para el día a día… Los 'chokers' han encontrado su lugar. Desde la adolescencia estos accesorios han vuelto en sus diferentes etapas, formas, colores y estilos, han protagonizado grandes recuerdos y han logrado reconvertir hasta el look más sencillo.

Los 'chokers' de tela de estampado étnico nos han conquistado en muchas ocasiones, pero… ¿qué nos dices del 'choker' rígido? Ahora están de vuelta y vuelven para vestir nuestro escote con su rigidez y elegancia. Es más, no hemos tenido que esperar mucho más tiempo para ver cómo nuestras expertas en moda y celebrities incluían en sus propuestas estos diseños. ¿Entre ellas? Paula Echevarría.

La actriz sabe la importancia que pueden llegar a tener los complementos y accesorios, ya sea para un look diario o para una propuesta de invitada. En esta ocasión, nos propone un look cómodo al que ha incluido el 'choker' más buscado del momento. Pero, no es la primera vez. Ella hace unos meses, en pleno verano, incluía a un vestido 'cut out' el choker entrelazado más original y, desde ese momento, no hemos parado de ver cientos de ideas en Instagram del top 1 en accesorios del momento.

¿Dónde puedes conseguir la última propuesta de Paula Echevarría? Pues un diseño similar en Pull & Bear. Pero puedes encontrar en gran cantidad de tiendas low cost diseños similares que se adaptarán a tu estilo.

Súmate a la tendencia de los 'chokers' metálicos Ver 11 fotos

Predomina la versión dorada, pero los verás de muchas formas y colores. Dorados, plateados, de doble tira, de muchas tiras, diseños entrelazados… La fuerza del 'choker' metálico está presente, tan presente que provocarán una verdadera necesidad en ti. ¿Preparada para sumergirte en la revolución del choker rígido? Tan solo deberás encontrar el que más favorezca a tu cuello. No pierdas de vista la tendencia que ha conquistado la red social.