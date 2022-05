¡Alerta tendencia! Los chokers metálicos están arrasando

Las 'influencers' no paran de sacarlos en sus perfiles y nosotras tenemos cada vez más ganas de hacernos con uno.

Tamara Conde

Si hace unas semanas lo que arrasaba por redes eran los 'chokers' de tela con estampados étnicos y los de abalorios con un aire veraniego, ahora no podemos parar de ver una nueva tendencia que está reinando: los 'chokers' metálicos. Definitivamente las gargantillas han vuelto para quedarse y a nosotras nos encanta, pues este accesorio noventero, además de ser muy versátil, aporta elegancia y personalidad a nuestros looks.

Súmate a la tendencia de los 'chokers' metálicos Ver 9 fotos

La última en incluirlo en su look de invitada ha sido la 'influencer' María García de Jaime, que eligió un 'total look' de The IQ Collection para una boda y añadió el broche final con un 'choker' triple que nos ha enamorado. Grace Villarreal ha sido otra 'influencer' que ha recurrido a él y así es como lo ha complementado.

Primero fue en las pasarelas más prestigiosas del mundo de la moda, después en el 'street style' y, ahora, son nuestras 'influencers' favoritas las que incluyen este accesorio en todos sus looks. Las gargantillas metálicas son ideales para aportar un toque de formalidad a nuestros looks más básicos, o bien para complementar los más elegantes, por ejemplo para un evento. Los hay de todas las formas, pero sin duda alguna, el 'choker' triple es el que más está triunfando. Este es de la marca Suma Cruz y tiene un precio de 250 euros.

Junto con la bisutería de abalorios y colores llamativos (que tanto arrasaron el verano pasado, y este lo volverán a hacer), los 'chokers' metálicos son el accesorio del verano y los podremos lucir con nuestras tops y camisas favoritas, vestidos o cualquier prenda que nos apetezca ponernos, no importa cuál, pues convertirá cualquier look sencillo en uno mucho más rompedor y original. Bien para ponérselo solo o combinarlo con otros collares de diferentes larguras, las gargantillas sientan bien de todas las maneras.

Son muchas las tiendas que nos ofrecen diferentes opciones de gargantilla, pero sin duda los de color dorado y los más anchos son los que se están agotando cada vez más rápido. Si estás pensando en hacerte con un 'choker' metálico, aquí te dejamos las mejores opciones para que te sumes a la tendencia del momento.