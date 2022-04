Chenoa soluciona tus looks diarios con esta blazer

Con la combinación jeans y americana resolverás todos tus looks diarios y te convertirás en la más estilosa de la oficina.

Cecilia Franco

Todas éramos conscientes de la capacidad que pueden llegar a tener las americanas. Se han convertido en la prenda más combinada del 'street style' y aunque puede que tenga un componente atemporal, lo cierto es que en primavera la americana se convierte en el nuevo abrigo. O eso es precisamente lo que nos da a entender Chenoa con un look fantástico para ir a la oficina o una quedada con amigas.

Las blazers se han convertido en la prenda de fondo de armario más esencial. Con ellas, logramos reconvertir hasta el look más sencillo de temporada. Y, si no, observa la última propuesta de Chenoa. ¡Olvídate de la complicaciones!

La cantante se ha convertido en todo un referente de estilo. Además de motivarnos con el tema del deporte, aprovecha las redes sociales para darnos muchas ideas de estilismo que nos vienen de maravilla como fuente de inspiración. Sus looks 'comfy' son los más versionados, pero sus propuestas básicas, no quedan atrás. De hecho es que si ya estábamos convencidas que una americana puede cambiarlo todo, Chenoa lo confirma con una idea que podemos crear sin necesidad de acudir a novedades.

En esta ocasión, se ha animado con un look que perfectamente todas podemos recrear a nuestra manera, con prendas que ya tenemos en nuestro armario. En el look prevalecen los jeans de corte acampanado y la americana negra. Con ambas piezas podemos crear y versionar su look foto-espejo y acertar de lleno. ¡Así de sencillo!

Sin embargo, si lo que quieres es dar un toque mucho más personal, puedes añadir alguna prenda de color o, simplemente, hacerte con alguna blazer de temporada diferente y original. Lo cierto es que no importa el estilo o colores que incluyas, lo importante para dar con un look 'working girl' es apostar por la combinación de pantalón vaquero clásico, botines y blazer. Pero si quieres conseguir la versión más arreglada, la opción 'total black' que propone Chenoa será la más sencilla y acertada. ¿Te atreves a recrear su propuesta? Pues lánzate con la versión primavera y las americanas más originales de la temporada. Esta es nuestra selección.