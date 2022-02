Enamórate de los jerséis con corazones y combínalos con los coleteros pañuelo que están de vuelta.

Cecilia Franco

Sabemos que a lo largo de estos últimos meses, hemos estado completamente involucradas con el tema de San Valentín. Pero ahora que ya dejamos atrás esta fecha, hay que seguir recordando que el amor está en el aire todos los días del año y así lo ha querido demostrar Chenoa. La cantante, que espera con ganas el momento de dar el sí quiero, desborda felicidad y amor en todos y cada uno de sus post. Tanto es así que ha querido seguir manteniendo el espíritu de San Valentín en su último look.

Parece que Chenoa se ha tomado muy en serio la celebración del mes del amor. Además de mostrarnos verdaderos 'lookazos' en todas y cada una de las ediciones de 'Tu cara me suena', perfectos para disfrutar de una velada romántica, la cantante a través de Instagram muestra su lado más casero y saca su lado más romántico.

En estos últimos días ha olvidado los looks más 'comfy' y nos ha descubierto propuestas muy acordes a esta época del año. Porque si 'love is in the air', pues ella adapta este ambiente a su estilo y nos descubre verdaderos tesoros que cualquier 'fashionista' caería rendida.

Nos conquistó con la sudadera más amorosa y, cuando pensábamos que ya habíamos visto su propuesta más romántica y 'chic', vuelve a sorprendernos con un conjunto que desborda amor y nos motiva, de esta manera, a incluir de nuevo la tendencia del pañuelo como accesorio para el pelo esta primavera.

Chenoa ha optado por el infalible 'black & white' con un jersey 'total black' destacado por su estampado corazón en los codos y un gran emoticono feliz en un lateral del jersey. Un diseño que pertenece a Capriche (72,90 €) y que ha completado con un precioso pañuelo de corazones como accesorio de la coleta. El jersey en cuestión ya no está disponible, pero te proponemos un diseño similar de la firma en los mismos tonos y con el mismo espíritu amoroso que estamos seguras, te encantará. ¿Te animas con esta combinación esta nueva temporada? Que no falten en tus looks los coleteros 'scrunchie' o los coleteros con acabado en pañuelo que reconvertirán