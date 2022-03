Chenoa ya luce el 'crop top' de H&M con el color de moda

Descubre en H&M la selección de tops con el color de moda que nos propone Chenoa. ¡Eterna vitamina!

Cecilia Franco

Desde el momento que conocimos el Pantone 2022, con el 'Very Peri' como protagonista, teníamos claro que esta primavera, junto al alto predominio del mundo multicolor, se colaría en nuestras tiendas otro color que marcaría un antes y un después en esta nueva temporada. De hecho, no hemos tenido que esperar demasiado tiempo para descubrir que, además del lila, no podremos vivir sin el naranja vitamina o el top de Chenoa que ha arrasado en H&M.

Ahora que nos encontramos seleccionando cientos de ideas en tendencia a través de nuestras tiendas 'low cost', nos hemos dado cuenta de dos pequeños detalles. Por un lado, que no podremos vivir sin prendas y combinaciones 'comfy' y, por otro lado, que el naranja va a destacar (y mucho) en nuestros armarios de primavera. O eso es lo que Chenoa ha querido transmitirnos en una de sus últimas publicaciones.

La cantante que no deja de sorprendernos con sus 'lookazos' esta edición de 'Tu cara me suena', tampoco se olvida de sus ya conocidas mundialmente #fotoespejo. Y aunque durante el mes de febrero desbordó muchísimo amor a través del cristal, ahora se nota que la primavera está más cerca que nunca. Su espejo ha hablado y si ha creado un 'total look' con un top naranja como protagonista, debemos ponernos alerta.

Porque además no es la primera que se anima con este color. Amelia Bono nos conquistó con sus pantalones vitamina y, desde ese momento, no hemos dejado de ver este color por todas partes. Por ese motivo, creemos que el top de Chenoa es todo lo que necesitarás para iniciar la primavera con 'estilazo'.

Tal y como ha desvelado ella en el post, el 'crop top' naranja es de H&M, pero ya no está disponible en la tienda online de la firma. Un diseño canalé de cuello solapa, que Chenoa ha combinado con unos leggings negros de Calzedonia y botas altas de Calzamou. ¿Quién dijo que comodidad y estilo no van de la mano? Esta primavera-verano llena tu armario con el color de la temporada y los diseños más cómodos que encontrarás versionados en la firma. ¡La vitamina del buen tiempo ha llegado!