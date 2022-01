Chenoa encuentra el body con 'escotazo' más favorecedor

La cantante sorprende con un diseño muy favorecedor y un escote de vértigo que dejó sin palabras.

Irene Díaz

Chenoa se está convirtiendo en todo un referente de estilo. Semana tras semana, a través del programa 'Tu cara me suena' en el que es jurado, sorprende con diferentes propuestas de moda que no dejan a nadie indiferente y que revolucionan la red. Pero, además, aprovecha su cuenta de Instagram no solo para enamorar con vestidos que causan sensación, sino para mostrar todos los detalles del look elegido en cada una de las galas del programa de televisión. ¿Su última elección? Un body con 'escotazo' que sentaba de maravilla y que desearás recrear en tu próximo evento.

Cuando recibes una invitación, aunque sea un cumpleaños, una cena o cualquier tipo de presentación o exposición, sientes la necesidad de sacar tus mejores galas y de, incluso, estrenar nuevas prendas buscando inspiración en celebrities como Chenoa. La cantante, a través de las redes sociales, nos deja fascinadas con todas sus elecciones 'fashion', desde las de andar por casa, pasando por los looks fitness, los looks diarios, a los deslumbrantes 'lookazos' que nos muestra a través de la pequeña pantalla.

Ella además de lucir en cada uno de sus 'lookazos' un 'cuerpazo' que, por supuesto, se ha ganado a base de esfuerzo y machaque con cientos de ejercicios, elige muy bien las combinaciones que más favorecen, así como sus tonalidades. Y si pensábamos que ya habíamos visto el top estrella de la temporada, ahora nos demuestra que todo lo que necesita cualquier tipo de evento es un body azul klein como el que propone con un escote de vértigo.

Un diseño de tirantes finos que destaca por un pronunciado 'escotazo', corte ajustado y su intenso tono azul kein que favorece muchísimo. Un body que sienta de maravilla y es ideal para combinar con cualquier prenda de tu armario. La clave según Chenoa está en combinar, por ejemplo, con un pantalón blanco y unos pendientes maxi que ayudarán a potenciar ese contraste de color y elevará cualquier tipo de propuesta. Este body, que hemos encontrado agotado en color negro, no está disponible en tienda, pero puede servir de inspiración para ese look de fiesta que quieres conseguir.