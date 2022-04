En Zara descubre la chaqueta combinada ideal para superar los días más fríos de entretiempo.

Cecilia Franco

Amelia Bono conoce muy bien todas aquellas propuestas que se convertirán en necesidades 'fashion'. Ella avanza cualquier temporada con la finalidad de que no nos quedemos sin las propuestas que alcanzarán máxima tendencia. Y es que si estás buscando la chaqueta más bonita y original de la primavera, este diseño de Zara te robará el corazón.

Llevamos una larga temporada sumergidas en la búsqueda de la chaqueta perfecta de la primavera. Y aunque las cazadoras de cuero o las cazadoras vaqueras son siempre una muy buena opción, esta vez queremos alcanzar diseños diferentes para reconvertir todos nuestros looks. Algo que ha conseguido Amelia Bono a lo largo de todo este tiempo.

"Al final sale el sol", comentaba en su último post. La 'influencer' sabe que aunque salga el sol, el frío no nos va a abandonar tan rápido. Con todas sus propuestas de entretiempo, ha conseguido que al fin nos olvidemos de los jerséis más clásicos y ha demostrado que los volantes ya no solo son cosa de blusas y vestidos.

Lo cierto es que desde que ha arrancado la primavera, no ha dejado de darnos lecciones de estilo. Más bien, ha provocado que si ya adorábamos al gigante de Inditex, ahora lo haremos aún más cuando tengamos en nuestras manos la chaqueta estampada más favorecedora.

Porque ya todas sabíamos que Zara era una de sus tiendas favoritas, y no nos extraña. De hecho, es que si normalmente no podemos resistirnos a todas sus nuevas colecciones, en esta ocasión se han superado. La colección de tops florales son una fantasía, pero la de chaquetas también lo son y, si no, ficha esta propuesta combinada.

Amelia Bono, en su último post, nos descubre la chaqueta estampada acolchada, con aberturas, ideal para sobrellevar los días más fríos de primavera. Un diseño acolchado de cuello redondo, manga larga, cintura ajustable con lazadas combinadas y bajo asimétrico. ¿Puede ser más original? Si lo que buscas es una chaqueta acolchada que se adapte a esta época de entretiempo, este diseño que nos descubre Amelia Bono se convertirá en la nueva obsesión de las 'fashionistas'. Desearás que todos los días refresque para poder combinar este diseño con toda tu colección de vestidos, faldas o jeans.