La chaqueta de Paula Echevarría que ha revolucionado las redes sociales y ha agotado en cuestión de horas

Desearás una primavera fresquita para incluir chaquetas tan especiales y llamativas como la que nos ha descubierto Paula Echevarría.

Cecilia Franco

El Instagram de Paula Echevarría se ha convertido en el reflejo de las tendencias del momento. En todos y cada uno de sus post descubre verdaderos tesoros de nuestras firmas low cost, pero también prendas especiales que causan sensación entre las que más saben de moda. Evidentemente, todas ya tenemos en mente hacernos con una chaqueta original, llena de color y Paula Echevarría no ha tardado en descubrirnos el diseño estrella que, por cierto, ha revolucionado el mundo de la moda en cuestión de horas.

Aunque nuestro radar siempre esté en alerta, sobre todo cuando es una cuestión llevada a cabo en redes sociales, hay ciertas prendas que literalmente vuelan. Pero no nos extraña, tan solo hay que observar uno de los últimos post de Paula Echevarría para entenderlo. Todo en su conjunto, logra que una prenda realmente especial sea elevada a la excelencia con su combinación elegida. Y es que si ya causó sensación con el pantalón perfecto de Primark y su combinación, prepárate porque esta primavera vas a desear muchos cambios de temperatura.

Ya sabemos que el entretiempo revoluciona nuestro armario, pero no importará si es para lucir chaquetas como la de Paula. Esta primavera, vas a querer que refresque mucho para poder incluir diseños de este estilo en tus looks con botas. Para combinar con vestidos, con petos vaqueros, para un look básico con jeans… No tendrá importancia la composición que con una chaqueta multicolor, tendrás el look solucionado.

La chaqueta de la firma Mioh y su estampado étnico multicolor ha destacado, como es evidente, por sus llamativos colores en un look monocolor 'total black'. Ella ha optado por unas botas cowboy altas de Sendra, pantalón básico negro de corte pitillo de Space Flamingo y bolso mini con asa y detalles en dorado de Dior. Para lograr un efecto entallado, ha incluido un cinturón de Space Flamingo en la chaqueta. Como ya venimos diciendo, desearemos encontrar diseños similares porque, como ya preveíamos, este diseño ya está agotado. ¿Preparada para desear una primavera fresquita llena de color? Llena tus días grises de mucho color y alegría con prendas multicolor que revolucionarán cualquier propuesta básica.