Esta es la chaqueta que ha conquistado a las 'influencers'

Cuando Instagram suena, agua lleva. Y si nuestras 'influencers' se han puesto de acuerdo con esta chaqueta, es porque se trata del diseño que andábamos buscando.

Cecilia Franco

La chaqueta perfecta existe. Puede que esta afirmación haya provocado alguna que otra duda en algún momento de tu vida 'fashionista'. Y es que cuando nos encontramos en la búsqueda de chaquetas en tendencia, para renovar nuestro armario, sentimos que no encontramos aquello que estamos buscando. Queremos algo tan diferente y rompedor que nos parece complicado que todo lo que tenemos en mente sea una realidad. Hasta que, de pronto, aparecen nuestras 'influencers' favoritas a demostrarnos que estábamos equivocadas y que la chaqueta perfecta existe, porque ha conquistado a las que más saben de moda.

A través de Instagram, podemos encontrar todo lo que nuestra imaginación busca. Y si llevamos tiempo pensando en renovar nuestra chaqueta, Instagram se encarga de ponernos en bandeja el diseño más adecuado máxima tendencia. O eso es lo que ha conseguido María García de Jaime en uno de sus últimos post.

Cuando varias 'influencers' se ponen de acuerdo y coinciden en una prenda, es sinónimo de alerta. Si Paula Echevarría y Ana Rujas coincidieron en que los pantalones cargo eran el 'must' del invierno, significaba que nuestro armario iba a pedir a gritos estos pantalones. Pero si varias 'influencers' coinciden en una chaqueta que, además, el tejido es el más demandado y sus colores los más llevados, estate al tanto porque estás ante la chaqueta más solicitada del momento.

María García de Jaime que se ha convertido en la reina de los looks a capas se ha hecho con la chaqueta, que comparte con la 'influencer' Bea Gimeno en la misma imagen, que lo tiene todo. La chaqueta que pertenece a la firma de María Pombo, Name The Brand, estamos convencidas que es todo lo que buscábamos. Porque su efecto piel no puede ser más cañero y el contraste de colores 'black & white' no puede ser más original.

Un diseño efecto piel que entremezcla el juego de contrastes del blanco y negro, que ambas han combinado con un pantalón de corte recto 'total black' efecto cuero de la misma firma. Desearás finalizar el invierno con un total efecto piel y la chaqueta bicolor que toda amante de la moda pide a la temporada.