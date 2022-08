La chaqueta de María Fernández-Rubíes ideal para la 'rentrée'

Entre tus objetivos de vuelta a la rutina estará hacerte con la chaqueta de entretiempo más elegante.

Cecilia Franco

Nos cuesta mucho volver a la rutina. Dejar atrás los eternos días de playa, los planes y risas con amigos al aire libre, tardes de piscina… Lo reconocemos, nos cuesta dejar atrás las vacaciones. Pero más nos gusta sacar el lado bueno de las cosas y, lo cierto es que aunque cueste, nos encanta poder iniciar nuevas etapas, nuevos retos y nuevas ilusiones. Septiembre es el nuevo enero y el momento de encontrar motivación en todo lo que nos rodea, por ejemplo, empezar con la renovación de nuestro armario de temporada. Porque no hay nada que más nos guste que aprender de las expertas y adaptar nuestro armario a la famosa 'rentrée'.

El 'street style' se convierte, en este caso, en nuestro punto de referencia, al demostrar que parte de su éxito se encuentra en la composición de un fondo de armario excepcional. Sabemos que puede ser un momento ideal para hacer limpieza de armario, para analizar nuestras prendas en profundidad y para crear un armario cápsula. Por eso mismo, estamos muy pero que muy alerta, desde ya, a todo lo que sucede entre nuestras expertas en moda.

Nuestras 'influencers' favoritas son auténticas expertas en fichar nuevas tendencias. Y, lo mejor, es que no esperan mucho tiempo para revelarnos cada una de ellas. De hecho, tan solo hay que fichar el Instagram de María Fernández-Rubíes para darnos cuenta que su último look es completamente todo lo que la 'rentrée' pide.

La 'influencer' que nos ha dejado sin palabras con sus looks playeros, vuelve a la rutina con un vestido de punto beige excepcional y combina con la chaqueta que no podemos perder de vista. Y es que, si estás pensando en un look de entretiempo elegante y versátil, necesitas incorporar una prenda tan especial como esta blazer.

La chaqueta pertenece a la firma Himba, fundada por la 'influencer' María García de Jaime. Esta chaqueta estampada de doble botonadura es perfecta por su estampado neutro y por lo bien que puede llegar a combinar con un armario de entretiempo. Y es que la clave del éxito está en la creación de looks a capas con prendas especiales que ayudarán a reconvertir hasta la propuesta más básica. Combate los días de entretiempo y la vuelta a la rutina con prendas especiales. ¿'Ready'?