Sabemos de dónde es la chaqueta de María Fernández-Rubíes que acabará con los looks aburridos

La 'influencer' adelanta acontecimientos y sabe que esta chaqueta nos va a solucionar la vida estilística de fondo de armario.

Cecilia Franco

En ciertos momentos hemos sentido que a nuestro look le faltaba una chispa de alegría. Lo hemos visto aburrido, simple o que le faltan pequeños detalles. Tras darle muchas vueltas, finalmente, dejamos la idea inicial tal y como está. Y precisamente eso es lo que no quiere que hagamos María Fernández-Rubíes y nos lanza una idea fantástica.

El 'street style' ha demostrado que en la actualidad no existen los looks aburridos. Todo tiene solución y hasta el look más básico del mundo puede reconvertirse con pequeños detalles o con una sencilla prenda llamativa que cambie todo el concepto. Estamos hablando de crear un look a capas, pero no de cualquier manera. Más bien, partiendo de una base muy sencilla y añadiendo una serie de elementos multicolor.

María Fernández-Rubíes se ha convertido en una auténtica experta en el tema. Lo demostró en el mismo instante en que decidió dar una larga vida a las lentejuelas con una adaptación a los looks diarios más básicos. Y es que ahora que la 'influencer' disfruta de unos días de descanso en Tenerife, y da un adelanto de la nueva temporada, tenemos muy claro que las lentejuelas seguirán prevaleciendo en nuestra vida y se van a convertir, en parte, en ese truco 'fashionista' para terminar con cualquier outfit básico.

Decimos en parte porque, efectivamente, en su última propuesta la gran protagonista del look es la chaqueta estampada. Ella sobre un básico look de top y pantalón corto beige, una composición que todas tenemos en el armario de verano, ha incluido la chaqueta más favorecedora del momento. Un diseño de la firma Nícoli que destaca por su tono verde y su especial estampado.

Además de, por supuesto, la chaqueta, hay que destacar el giro inesperado que nos ha supuesto cada uno de los complementos. Y es que, evidentemente, ha vuelto a apostar por las lentejuelas con un bolso saquito de Zara en tono naranja ideal para redondear el look. Sin embargo, si estás pensando en hacerte con este mismo diseño, lo podrás encontrar en otros colores disponible. Con estas ideas, estarás lista para crear looks a capas excepcional y dejar atrás cualquier tipo de indecisión.