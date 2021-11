El gigante de Inditex lo ha vuelto a hacer. Esta chaqueta 'cropped' de Zara solucionará todos nuestros looks en esos días de indecisión, sin perder jamás la esperanza. ¡Todo un 'must'!

La temporada de entretiempo siempre ha estado marcada por eso que llamamos ir vestida por capas o, lo que es lo mismo, llevar todos los 'por si acaso' posibles. Entre todo ello, encontramos las sobrecamisas como la que nos descubrió Mery Turiel, las chaquetas y cazadoras que nos acompañan en ese día a día tan frenético que comienza a primera hora de la mañana con una temperatura fresca y que termina con una tarde calurosa. Por eso mismo, precisamente, Zara se ha puesto manos a la obra en la creación de gran variedad de diseños como la chaqueta 'cropped' que está arrasando en Instagram y que nos ha descubierto Silvia Zamora.

Si eres de las que te gusta preparar el look del día siguiente por la noche, seguro que te encuentras con un gran dilema. Sin embargo, te decides y, a la mañana siguiente, tienes que cambiar completamente de idea porque las predicciones climatológicas han cambiado. Pues bien, aunque la época de entretiempo sea una auténtica locura, es cierto que las capas son nuestra gran salvación.

La cuestión está en elegir un look de básicos y añadir una blazer o chaqueta. Algo así como lo que nos propone Silvia Zamora (@ladyaddict) y la chaqueta que está arrasando en Instagram. Las chicas que adoran las blazers van a querer esta opción en su armario y, nada más y nada menos, que la encontrarás en Zara (39,95 €).

Aunque hemos de decir que la blazer con escote en la espalda que se agotó en Zara era nuestra debilidad, ahora con esta nueva propuesta tenemos una nueva obsesión. Esta chaqueta 'cropped' tipo militar tiene todo lo que las editoras de moda piden a una idea en tendencia. Este diseño en tono verde llenará de esperanza cualquiera de tus proposiciones estilísticas y conquistará a todas tus amigas.

El diseño en cuestión 'cropped' de doble botonadura, cuello redondo, con hombreras, trabilla y doble botonadura dará el toque estrella a cualquiera de tus looks. Así que no tienes por qué preocuparte, para esa quedada con amigas solo necesitarás un look de básicos, es decir, jeans y camisa blanca o jersey, y si hace fresco solo necesitarás la chaqueta de Zara que arrasa en Instagram.