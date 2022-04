Así debes combinar tus chalecos de crochet, según María García de Jaime

Todo lo que necesitas es crear un 'total look' como el que ha propuesto María García de Jaime y desborda 'estilazo'.

Cecilia Franco

Las prendas de crochet han vuelto a nuestra vida inesperadamente. Aunque, generalmente, este tipo de diseños son propios de esta época del año, por su composición y la cantidad de colores que suelen incluir, ha sorprendido la captación que estos han conseguido en tan poco tiempo. De hecho, es que no nos ha dado tiempo a asumir esta tendencia y, por supuesto, tampoco ha dado tiempo a empezar a crear combinaciones como la que ha conseguido María García de Jaime. ¡Todo un ejemplo!

Desde que ha dado comienzo la temporada, son muchas las 'influencers' que se han lanzado de lleno con las nuevas tendencias. Es más, gracias a ellas hemos entendido de forma inmediata todo lo que nuestro armario de primavera iba a pedir a gritos. Y es que si María Pombo fue la primera en apostar por los chalecos de crochet en todas sus versiones, María García de Jaime ha dado con la combinación exacta que todas andábamos buscando.

La 'influencer' que nos descubrió hace unos días el abrigo de flores perfecto para sobrevivir a estos días de frío en primavera, ahora empieza a dar forma a lo que todas conocemos como un look de temporada. Porque sabemos que los 'total looks' están muy presentes en esta época de entretiempo y son la combinación perfecta de toda colección de chalecos de crochet. Así que si ya tienes tu chaleco de ganchillo, tan solo necesitas estar atenta para arrasar en tu día a día.

El look en cuestión que nos propone María García de Jaime, pertenece a la firma Amlul. Un 'total look' formado por una cazadora en tono azul 'denim' (250 €) y pantalón recto (195 €) en el mismo tono. Propuesta que ha combinado con unas zapatillas de colores tipo Converse y que convierte al chaleco crochet en tonos pastel en el auténtico protagonista del look.

¿Todavía no sabes cómo combinar un chaleco de crochet? María García de Jaime tiene la respuesta. Tan solo necesitarás crear un 'total look' con tus prendas favoritas, incluir unas zapatillas tipo Converse de colores y lucir sin miedo tus chalecos de crochet más clásicos y coloridos que darán vida a la temporada.