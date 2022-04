Desborda energía positiva con el chaleco más vibrante de la temporada y la combinación de colores más atrevida.

Cecilia Franco

Las prendas de punto se han visto envueltas en un impulso sin precedentes. Desde la pasada temporada, los tejidos más 'cosy' se han colado en nuestro armario para protagonizar los mejores looks de las que más saben de moda. Ahora con la llegada de la primavera, no solo tenemos claro que destacarán los vestidos de punto, también sabemos que caeremos rendidas a los cárdigans y chalecos de punto más vibrantes, como la propuesta que nos lanza Lucía Bárcena.

Nuestras tiendas 'low cost' se han encargado de lanzar la idea y nuestras 'influencers' de conquistarnos de lleno con ella. Podíamos tener una ligera idea de la aparición de los colores más vivos esta primavera, pero nos ha sorprendido gratamente el equilibrio que se ha encontrado entre las prendas más confortables y los colores más rompedores.

Y es que si estás pensando en renovar alguna prenda de punto, Lucía Bárcena tiene la solución. La 'influencer' ha encontrado en la colección de punto la mejor alternativa a lo que conocemos como premamá. Se ha convertido en todo un icono de estilo y ha logrado conquistar las redes con un sencillo vestido de canalé o con el chaleco de punto que vas a querer combinar toda la temporada, estés o no embarazada.

"Retro vibes", eso es lo que transmitirás con este 'lookazo'. Es más, todo lo que necesitas esta primavera es colarte en Parfois, enamorarte de toda su colección, hacerte con el chaleco más favorecedor y combinar con las joyas más alegres de la temporada.

Este diseño de Parfois (29,99 €) te conquistará por su color fucsia vibrante, corte fluido, escote en pico y mangas anchas. Su corte ofrece la posibilidad de formar un look a capas con una camisa o jersey más fino si refresca, o como única pieza. Lucía ha combinado este chaleco con un pantalón blanco y unos pendientes largos bicolor de resina que ayudan a potenciar aún más la fuerza del color y sus contrastes.

Esta primavera llena tus looks de color sin miedo con las prendas de punto más cómodas y los accesorios más alegres de la temporada. Descubre las novedades de Parfois, incluye en tus looks joyitas de colores y arrasa con los looks más vibrantes llenos de energía positiva.