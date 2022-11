El chaleco de borreguito de María García de Jaime que te creará una nueva necesidad

Aún estás a tiempo para descubrir y conseguir esta joya que salvará tus looks de temporada.

Cecilia Franco

Oficialmente podemos afirmar que el frío ha llegado a nuestra vida. Por mucho que hayamos dicho a lo largo de los últimos meses que adoramos el calorcito y las buenas temperaturas, hemos de reconocer que ya echábamos en falta días lluviosos, de planes de peli y manta y también muchas ganas de estrenar nuestra nueva colección de abrigo y el chaleco que llega justo a tiempo, gracias a María García de Jaime.

Nuestras ganas de frío se han visto reflejadas en ese cambio de armario. Teníamos una necesidad enorme de hacer planes de otoño para así poder estrenar nuestras botas altas arrugadas o nuestra selección de abrigos máxima tendencia. Pero más deseábamos encontrar la típica prenda de abrigo que pueda encajar en todo tipo de planes y que no nos quitaremos.

Hemos rastreado nuestras tiendas 'low cost' y estarás de acuerdo con nosotras que, ni los abrigos de pelo, ni los de tipo peluche, esta temporada triunfan los chalecos en todas sus versiones.

Y no, no hablamos de los chalecos traje que nos ayudan a reconvertir un look, sino más bien de los chalecos que de verdad nos abriguen y nos den la oportunidad de lucir, por ejemplo, vestidos hasta en los días más fríos.

María García de Jaime lo tiene claro. Y aunque también sabe que una gabardina especial será un básico para los días de lluvia, también sabe que un chaleco de tipo borreguito será la prenda que nos permitirá seguir llevando vestidos hasta en los días más fresquitos.

Los chalecos se han convertido en una pieza fundamental de nuestros looks de temporada, pero la versión borreguito es justo lo que nos faltaba y necesitábamos para incorporar a nuestros días más frescos. El diseño en cuestión que nos plantea María García de Jaime pertenece a la firma Hoss Intropia. Un diseño en tono crudo de corte largo que resalta por sus texturas, pero sobre todo por el detalle borreguito que amarás con todas tus fuerzas y que combinarás, por supuesto, con todo tu armario.

Este otoño hazte con un chaleco calentito y combina tus prendas favoritas con el gran protagonista de la temporada. ¿Ya tienes el tuyo?