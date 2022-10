Esta es la primera vez que ves a Carrie Bradshaw con un look monocolor

Las primeras imágenes de los nuevos capítulos de And... just like that nos ha dejado una propuesta de lo más interesantes con el rosa como absoluto protagonista.

María Aguirre Álvarez

La cuenta atrás para la segunda temporada de And... just like that ya ha comenzado. Aunque todo apunta a que será en el verano de 2023, no sabemos todavía la fecha exacta de cuándo podremos ver el esperado reencuentro entre Carrie y Aidan o cuándo saldremos de dudas sobre si regresará o no Samantha al grupo de amigas más popular de la pequeña pantalla, pero lo que sí es seguro es que el rodaje de los nuevos capítulos está en marcha por diferentes localidades de la ciudad de Nueva York y eso nos está permitiendo ver algún que otro spoiler en forma de look.

Después de la genialidad de estilismos con los que Sarah Jessica Parker apareció en los primeros episodios, teníamos muchas ganas de saber con qué nos sorprendería en la próxima entrega y, por lo que ya hemos podido ver, tiene pinta que desde el equipo de vestuario van a conseguir superarse.

Pegados como está la actriz siempre a las tendencias que van surgiendo, era cuestión de tiempo que Sarah Jessica Parker se metiera en su papel más conocido de la televisión con el que es el claro color del otoño, el rosa.

Lo más curioso de todo es que ya habían sido muchas las veces en las que lo había lucido –inolvidable es, por ejemplo, el top empolvado que acompaña al tutú blanco de la cabecera de Sexo en Nueva York– esta es la primera ocasión en la que Carrie Bradshaw aparece con un look monocolor.

Si eres fan de la ficción sabrás del gusto de la escritora por combinar múltiples estampados y colores de la forma más atrevida, por eso ha sorprendido tanto que en la segunda temporada de And... just like that aparezca con su melena recogida en un moño bien pulido y vestida con un total look compuesto por un vestido midi cruzado con cinturón, unas sandalias de tacón y un bolso tipo limosnera, todo piezas vintage en color fucsia.

Este estilismo poco tiene que ver con el que hace unos días nos dejaba con la boca abierta en el que el protagonista era un mono tipo 'worker' de pantalón y manga larga con cremallera central que iba acompañado, además de por unas altísimas sandalias de tacón con leotardos debajo, por un original dúo de bolsos. Por un lado, uno en forma de paloma firmado por JW Anderson para llevar en la mano y otro atado el tobillo, el mítico Baguette de Fendi en formato XXS.