Carmen Lomana defiende con sobresaliente el traje tendencia de Instagram (y que sienta de lujo de los 20 a los 70 años)

Las hermanas Pombo o María García de Jaime son algunas de las 'influencers' que también han caído rendidas a este diseño de la marca Himba.

SILVIA VÁZQUEZ

El estilo no es una cuestión de edad y Carmen Lomana, considerada una de las mujeres más elegantes de nuestro país, es la prueba de ello. A sus 73 años, la empresaria y colaboradora de televisión puede presumir de tener uno de los vestidores más envidiados de la actualidad, y no solo por su amplia colección de alta costura, sino también por las prendas que luce en su día a día.

El último ejemplo lo hemos visto esta misma semana, durante su viaje a Sevilla para asistir al Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), un evento en el que pasó por el 'photocall' y coincidió con otros rostros conocidos como Victoria Federica o la 'influencer' María García de Jaime. Y, curiosamente, las tres están conectadas por una firma española que debes tener en tu radar: Himba.

Pese a su corta trayectoria, esta marca ya ha acaparado miles de 'likes' en Instagram. La joven que se encuentra detrás de este éxito es la ya mencionada María García de Jaime, que el pasado diciembre decidió lanzar su propia colección de moda femenina junto a su marido, el también 'influencer' Tomás Páramo.

Desde entonces han sido muchas las 'it girls' que han posado con sus diseños, sofisticados, versátiles y con toques retro. Tanto es así que, con tan solo unas horas de diferencia, en SIMOF vimos a Victoria Federica con una camisa blanca de esta marca y a Carmen Lomana con el traje estampado de chaqueta y pantalón que es, probablemente, el conjunto más buscado de la enseña.

No es casualidad: otras 'it girls' como María Pombo, Marta Pombo o la propia María García de Jaime también le han jurado amor eterno a este look de edición limitada y confeccionado en España. Con un tejido jacquard con motivos florales, el dos piezas está compuesto por una chaqueta de hombros estructurados y talle corto con una hilera de botones joya y un pantalón a juego de tiro alto y perneras infinitas acampanadas. ¿El veredicto? Hiperfavorecedor para mujeres de todas las edades.

Aunque algunas de las tallas ya han empezado a agotarse, en la web de Himba puedes encontrar todavía la chaqueta 'Ambrosia' por 180 euros y el pantalón 'Apolonia' por 120 euros. Se trata de una inversión segura ya que ambas prendas funcionan tanto en combo como por separado. ¡Nos encanta!