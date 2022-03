Todo lo que necesitas esta nueva temporada es una chaqueta de punto de fondo de armario, como la que hemos encontrado en Oysho.

Cecilia Franco

Desde el momento que descubrimos nuevas colecciones en nuestras tiendas favoritas, parece que las rebajas quedan en el olvido. Y es cierto que la magia de las nuevas creaciones pueden un poco con nuestro subconsciente a la hora de seleccionar. ¿Quién no ha ido de rebajas y ha terminado comprando todo de nueva colección? Creo que a todas nos ha pasado. Pues bien, si no has encontrado nada en rebajas y pensabas que los descuentos a estas alturas habían llegado a su fin, JustCoco nos descubre el cárdigan rebajado de Oysho que, por supuesto, hará que te olvides de las nuevas colecciones.

Ahora que se acerca la primavera, nuestra nueva misión es renovar nuestra colección de cárdigans. De un año para otro, estas prendas de punto sufren alteraciones del uso y necesitan un cambio, o puede que simplemente deseemos hacernos con algún diseño nuevo porque sí.

Sea cual sea tu situación, lo cierto es que ya sabemos todas que las chaquetas de punto se convierten en la prenda de abrigo de la primavera. Una época de entretiempo marcada, básicamente, por las capas y capas de ropa que conforman nuestro look y vamos variando según las temperaturas que se suceden a lo largo del día. ¿Fresquito? Pues tan solo necesitamos el cárdigan de Oysho que nos descubre JustCoco que, aunque parezca increíble, aún puedes conseguir rebajado.

Verónica Díaz a través de sus redes sociales no deja de sorprendernos. Además de dejarnos claro que esta primavera no podremos vivir sin los clásicos petos vaqueros, ahora nos descubre un tesoro de fondo de armario que nos ha fascinado básicamente porque es una buena inversión, no pasará de moda y pega con absolutamente todo.

Para un look 'comfy' de andar por casa, para incluir en cualquier propuesta 'street style'… El cárdigan de Oysho es todo lo que necesitas. Un diseño de punto grueso con un tejido "súper gustoso", cierre frontal con botones y bolsillos delanteros con un acabado en rib. Diseño que podrás encontrar en cuatro tonos distintos y que puedes conseguir ahora por 25,19 €. Descubre en nuestras tiendas 'low cost' los cárdigans más especiales de fondo de armario que se convertirán en un imprescindible esta temporada.