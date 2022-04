Camila Cabello lleva el total denim a un territorio inexplorado

La artista ha elevado el tejido vaquero a otro nivel durante una actuación en Nueva York.

María Aguirre

No lo ha hecho aposta porque por timing, teniendo en cuenta lo que suelen tardar en escoger outfit las celebrities para las ocasiones especiales, no cuadra, pero sin quererlo, Camila Cabello le ha hecho un homenaje a Britney Spears horas después de que esta anunciase que está embarazada de su tercer hijo.

Camila, una de las reinas del pop internacional, como lo fue Britney hace dos décadas, ha ofrecido un pequeño recital en directo en Nueva York con motivo del lanzamiento el pasado viernes de su nuevo trabajo musical de estudio, Familia, que sale al mercado medio año después de su ruptura con Shawn Mendes, una de las experiencias personales que influyen algunas de las letras de este nuevo disco de la artista de origen cubano.

Para este concierto que ha ofrecido en el icónico Rockefeller Plaza de Nueva York para NBC's Today Show, Camila ha lucido un llamativo total look denim que eleva a la máxima potencia este concepto que tan de moda ha estado en los dos últimos años sobre todo.

He aquí el homenaje a Britney, autora junto a Justin Timberlake, del outfit completamente vaquero más famoso de la historia. Mucho ha llovido desde aquella aparición de la entonces pareja de moda en los American Music Awards del 2001, los dos vestidos a juego, conjuntados con sendos outfits denim, eso que hoy se conoce como twinning.

Cabello no ha aparecido en la Gran Manzana conjuntada con nadie más que con sus bailarinas, pero ha dejado para el recuerdo un look vaquero difícilmente superable. Más que nada, porque no le ha quedado piel por cubrir. Si acaso, la cabeza, donde sólo ha lucido su eterna melena suelta y peinada con discretas ondulaciones y raya al medio. Nada de sombrero, ni denim ni cowboy. Pero todo lo demás, lo ha cubierto con este tejido tan yankee, aunque ya lo usemos en todo el planeta.

Para empezar, ha llevado unos jeans de factura patchwork (elaborados a partir de distintas piezas; al menos ese efecto dan a simple vista) rectos y holgados, rotos a la altura de las rodillas. Estos los ha combinado con un original corsé en un azul lavado más claro de escote palabra de honor creado por Denimcratic a partir de piezas recicladas. Y por encima ha lucido abierta una chaqueta vaquera larga, tanto como una gabardina, decorada con tachuelas que dibujan una serie geométrica ya que están dispuestas en líneas que se cruzan también, creada por La Roxx con diferentes partes de pantalones y chaquetas de Levi's.

Para rematar el outfit denim, Camila Cabello ha incluido un detalle más: unos guantes. También en tejido vaquero, por supuesto. De lo contrario no podríamos etiquetarlo como lo que es: un ‘total look denim’ de entretiempo elevado a otro nivel, uno desconocido hasta la fecha.