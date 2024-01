Estas botas son la última obsesión de las ‘influencers’: ¿Te atreverías con ellas?

Por supuesto, no han tardado en llegar a las tiendas del ‘fast fashion’ y, en concreto, a Zara. La marca gallega ha incorporado a su catálogo hasta seis referencias diferentes: con reminscencias ‘cowboy’, de piel, en ante, estampadas con raya diplomática, con tacones de aguja... Esta no es más que otra prueba de su contundente éxito. Eso sí, nuestras favoritas son las más sencillas: en piel negra y con la punta ligeramente cuadrada. Aunque tenemos que avisarte de que en ellas ya cuelga el cartel de "pocas unidades", por lo que, si te gustan, te recomendamos que no tardes mucho en decidirte a incorporarlas a tu armario.