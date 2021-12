Hablamos con la creadora de las botas favoritas de Sara Carbonero y Paula Echevarria

Porque sabemos que tú tampoco te las quitas y quieres saberlo todo sobre 'It Shoes' la marca que las firma.

UXÍA B. URGOITI

El nombramiento de Marta Ortega como nueva presidenta de Inditex ocupó muchos titulares de prensa hace unas semanas. La hija de Amancio Ortega tomaba el mando de una de las empresas textiles más grandes del mundo, heredando así el trabajo realizado por su padre creando Zara y todo su imperio. Pero la empresaria gallega no es la única que CEO en el negocio de la moda, hay muchas mujeres al mando de esta industria y muchas de ellas son también las creadoras de esa firma. Este es el caso de Isis Alarcón, fundadora de 'It Shoes', las botas que no paras de ver en los pies de tus 'insiders' de moda favoritas.

Estamos seguras de que sabes de qué tipo de calzado te estamos hablando, porque ese pequeño aire 'cow boy' que tienen es inconfundible. Además, están en la lista de zapatos favoritos de Sara Carbonero y Paula Echevarria, así que seguro que sabes qué marca es.

Pero la historia de esta firma de botas se remonta a un sueño, al de su creadora amante de la moda desde que era una niña. Muchos la conocen todavía por su famoso blog, 'So urban, so chic' del que luego nació la idea de 'It Shoes'. Una afición infantil que terminó siendo una realidad en formato de marca de gran éxito. Por eso nosotras queremos saber un poco más de esa persona que ha conquistado con sus diseños los zapateros de medio Instagram y los nuestros también. Esta es Isis Alarcón y por su culpa necesitamos un armario de zapatos mucho más grande.

¿Cómo es tu trabajo diario?

Digamos que mi día a día es muy entretenido. No tengo dos días iguales. Ahora mismo paso dos días a la semana en Madrid y los otros tres repartida entre los talleres preparando la nueva colección, controlando producción, reuniones con mi diseñadora gráfica, programador, haciendo 'shootings' y en 'facetime' con la ofi en Madrid y Oporto. Ahora Miami también ha entrado en el juego... así que puedo decirte que mi vida es muy intensa pero muy divertida. Tengo dos teléfonos y generalmente a las 11h de la mañana ya me he quedado sin batería en uno de los dos.

¿Cómo es ser CEO de una empresa que has creado de la nada? Me refiero a esa sensación de verla crecer...

Es una sensación maravillosa. La considero mi primera hija. He luchado por ella contra viento y marea. Y verla crecer despacito pero fuerte es todo un orgullo. La semana antes de inaugurar la tienda en Madrid lloraba como una magdalena en el AVE, pero no eran lágrimas de disgusto, eran de felicidad. Cómo una palmadita en la espalda a mi propia en plan: ¡Isis lo has conseguido! Después de todos estos años trabajando sin parar, sin doblarte, sin desistir, lo has logrado.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiera montar su propia empresa?

1. No esperes hacerte millonario. Una pregunta que le haría sería: ¿Si te dijera que no vas a ganar ni un duro con ella, querrías hacerla igual? El crecimiento económico es una consecuencia a largo plazo. No puede ser el objetivo principal así que antes de empezar si tienes responsabilidades en casa tienes que estar preparada económicamente para soportarlas porque hasta que tu negocio te dé beneficios pasará algún tiempo.

2. Tienes que estar apasionada y convencida 100% de lo que vas a crear porque habrá mil adversidades, personas y situaciones que te la van a querer tirar por los suelos. Y tú tienes que ser suficientemente fuerte para levantarte una y otra vez. Yo le digo a mis hijos siempre, si no cometes errores es porque no lo estás intentando con suficiente entusiasmo. ¡Errar es buenísimo! Vuélvelo a intentar una y otra vez de formas diferentes hasta que te salga. Cada fracaso es una oportunidad para crecer, hacerte más fuerte y aprender. Edison dicen que falló 1.000 veces hasta crear su primera bombilla.

3. Vas a trabajar 18 horas, siete días a la semana y vas a tardar en ver resultados positivos. Es como una carrera de larga distancia. Pero cada pasito cuenta, cada día vas a estar más cerca de la meta. Si fuera fácil todo el mundo lo haría. Así que tienes que estar dispuesta a trabajar mucho más de lo exigido para llegar a resultados extraordinarios.

Tienes cuatro hijos, ¿Cómo ves la conciliación en España? ¿En que punto estamos?

Efectivamente no es una situación fácil. A día de hoy me siento una mujer muy segura, tengo gran autoconfianza en mí misma y me da absolutamente igual lo que digan de mi. Pero si tengo que decirte que cuando empezaba, durante mi primer embarazo, cómo madre primeriza y con el segundo niño tuve que luchar mucho y dar demasiadas explicaciones para justificar que era madre trabajadora. Tengo recuerdos de comentarios despectivos que en ese momento que no sabía que mi negocio iba a tirar por delante y la inexperiencia como madre se me hacían una bola. Recuerdo un familiar cercano decirme cuando estaba a punto de dar a luz: Bueno Isis ahora que vas a ser madre ya vas a dejar esta tontería de vender zapatos online, ¿verdad?

Hoy en día sigo recibiendo comentarios tóxicos que quieren poner en duda mi papel de madre y a la vez tener un negocio de éxito, pero ahora mismo no me afectan en absoluto. Aunque atención: ¡también recibo muchos halagos! ¡Y con eso es lo que me quedo!

Entiendo que a alguien que está empezando los comentarios dañinos le pueden afectar mucho y cortar alas. Siempre he sido el contrario, me he alegrado de los éxitos de las demás y he sufrido e intentado ayudar en los fracasos. Nunca he creído que para ser exitosa tenemos que luchar por la corona, al contrario cuanto más nos ayudemos entre nosotras más éxito vamos a tener todas. Tengo muy buenas amigas emprendedoras que he hecho a lo largo de los años que nos podríamos considerar competencia pero es todo lo contrario, nos ayudamos siempre. Si compartimos los fracasos y los éxitos ahorramos tiempo, dinero y sufrimiento. Todas salimos ganando. Para darte un ejemplo visual, cuando compartes una cerilla encendida con otra persona, el fuego de ambas cerillas crece. Esto es lo que ocurre cuando nos ayudamos entre nosotras, crecemos todas.

¿Qué cualidades debe tener un buen jefe?

Sincero, justo, exigente, empático y que tenga muchas ganas de enseñar y motivar al equipo. Que el equipo esté motivado y lleno de ganas es de la responsabilidad del jefe. Y para que un negocio funcione el equipo tiene que estar igual de entusiasmado que él.

¿Qué querías ser de pequeña?

Madre. Lo que más quería en el mundo era ser mamá de familia numerosa. (Consecuencia de ser hija única.) Aunque también te digo que empecé en el mundo de emprendedoras bien jovencita. El verano que tenía siete años compartí caja de cartón en el paseo de Sitges con una amiga y vendíamos conchas rotas de la tienda de su madre. Cómo ella era la que mandaba y no me dejaba tomar ninguna decisión, a la semana me independicé y me puse una caja de cartón al lado y empecé a vender pulseras de hilo y cuentas hechas por mi. Al poco tiempo aumenté mi colección con coleteros y lazos que me ayudaba a hacer mi madre por las noches. Y al poco antes de empezar mi turno por la mañana en el paseo, (iba en bici al pueblo a comprar pan y periódicos para los vecinos a cambio de una propina), me paseaba por las tiendas de Sitges a vender los coleteros en tiendas de calle. (Estoy segura que los vendía porque les hacía gracia comprarles a una niña risueña de 7 años con coletas toda pizpireta.) Eso sí, los coleteros eran chulísimos. Hacía pasadores de caramelos, globos de agua (vacíos obviamente), lazos gigantes... Y mi madre se quejaba de que no la dejara salir a cenar porque teníamos que reponer stock de la noche a la mañana y yo sola no conseguía coser los globos.

Después se me ocurrió vender sobres sorpresa que rellenaba con los restos de lana que me sobraban de las pulseras y les ponía collares y pulseras sorpresa. Cuando acabó el verano traspasé el negocio al patio del colegio y como estaba prohibido hacer transacciones de dinero vendía mis accesorios a cambio de piñones y cromos. Así que puedo decir que empecé en el mundo del emprendedor a una temprana edad.

¿Por qué te decantaste por este negocio?

Por casualidad. Estudié audiovisuales. Trabajaba en una productora de producción publicitaria. Un día una estilista se quedó sin ayudante y me ofrecí. ¡Me encantó!!! Fue una revelación. Así que cambié de ramo y dejé la producción y me metí en estilismo. Por aquel entonces viajaba mucho y por largas temporadas y mi marido me decía: ¿Cómo vas a ser madre viajando tanto? No es una profesión muy compatible. Así que en cuanto buscaba un Plan B empecé un blog de moda. Un día acompañé a una amiga que era representante de marcas de moda a una tienda. Bajamos al almacén y descubrí una pared entera de arriba abajo de cajas de zapatos de lujo llenas de polvo y abandonadas. Me dijeron que eran modelos con muchos años que se habían quedado ahí. Les pedí si los podía fotografiar para intentar vender en mi blog de moda. ¡Por supuesto aceptaron! Y así empecé vendiendo zapatos...

Al poco tiempo se celebraron las primeras jornadas de blogs de moda en el Museo del Traje de Madrid y yo me fui con una maleta llena de mis tesoros. Monté un top manta en las escaleras del museo y ahí empecé a venderlos entre las bloggers. Cuando me echaron me escondí en el baño y ahí continué vendiendo en secreto hasta que se agotaron. A partir de entonces me empezaron a llamar 'Isis, La Traficante de Zapatos'. Así que cuanto acabé con el stock de la tienda me fui a los outlets de Milán a comprar más stocks pero cómo los beneficios no llegaban para cubrir costes de tal aventura se me ocurrió otra idea: empecé a visitar fábricas de calzado de lujo (que sólo encontré después de muchas visitas) para comprar restos de colecciones antiguas.

Con el dueño de una de estas fábricas hicimos muy buenas migas y me preguntó si no había considerado crear mi propia colección de zapatos. Ahí se me abrió el cielo y me cayó un rayo de inspiración. ¿Diseñar zapatos? Claro que me gustaría pero ¿Cómo? si lo único que sabía de zapatos era lo mismo que cualquier consumidora. Así que me ofrecieron trabajar en la fábrica (gratis por supuesto) y aprender. En ese momento ya estaba embarazada de mi primer hijo. Para complementar mi formación decidí irme a estudiar diseño de zapatos al 'London College of Fashion'. Cuando acabé regresé a la fábrica y con su ayuda desarrollé tres modelos de botas. Y llegó el momento de ponerle un nombre. Lo tenía clarísimo: 'It Shoes'. ¿Sabes por qué? Eran las iniciales de mi nuevo alter ego "Isis la Traficante". Y así es como empezó.

Tengo muchas aventuras que contarte pero son tantas que podría dar una entrevista interminable (se ríe).

¿Qué es lo bueno y lo malo de ser CEO de tu propia empresa?

Es una gran responsabilidad. Tienes familias que cuentan contigo para salir adelante y hay muchos factores que no están bajo tu poder. Pero yo siempre digo que donde hay voluntad hay un camino. Lo malo de ser CEO de una empresa online es que trabajas 18h, siete días a la semana. No te das cuenta pero el Iphone me recuerda cuántas horas paso al día al teléfono y es un escándalo. Me gustaría en fin de semana desconectar teléfonos pero siempre hay cosas que hacer y aprovecho cada rato libre para ir avanzando. Justo en este momento es un sábado dos de la mañana, tengo tres ratoncitos dormidos en mi cama que han ido llegando por fases, mi marido viendo la tele en el salón y yo estoy con los auriculares aprovechando este ratito de paz para redactar esta entrevista.

¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer en el mundo en los negocios?

Mis mayores dificultades han sido como mujer joven porque no te toman en serio, se creen que no tienes nada mejor que hacer y que les quieres hacer perder el tiempo. Hoy en día ya no me ocurre. Supongo que la actitud, cuando les hablo de números ya no me toman como una niñata. La mayoría de mis proveedores son mujeres. Mujeres empoderadas, muy muy muy trabajadoras, honestas, fieles, sensatas y sinceras por eso tengo una relación tan increíble con ellas. Son todas emprendedoras que han creado o han tomado las riendas de sus negocios familiares y poco a poco han ido creciendo. Todas aman con pasión lo que hacen y eso se nota en el resultado final.

¿A qué retos se enfrenta 'It Shoes'?

Nosotras empezamos al contrario. Comencé online y sólo 10 años más tarde decidí (gracias a la insistencia de mi mentor Willy) abrir la primera tienda física en Madrid. Y al poco tiempo me he asociado con una de las marcas de ropa más 'cool' de Estados Unidos y Colombia, 'SETA APPAREL' para vender en sus tiendas. Así que parece que el capítulo 'retail' ha llegado con fuerza para quedarse. Ahora toca aprender a todo gas este nuevo mundo que hasta ahora desconocía, seguro cometo errores pero de eso se trata, ¿verdad? Los fracasos hacen parte del camino y sin ellos no avanzaremos.

¿Cómo es la mujer que calza los zapatos que diseñas?

Una mujer 'It Shoes' es una mujer de carne y hueso que sabe lo que quiere, lo que se merece y lo más importante: sabe lo que NO quiere. Es una mujer femenina, valiente, versátil, con carácter, honesta, no tiene tiempo para perder. Su prioridad es la calidad y comodidad con un diseño elegante pero con un punto canalla. No quiere ir vestida igual que el resto, mezcla ropa de marcas 'low cost' con marcas de lujo. Prefiere calidad a cantidad y aprecia la producción 'slow fashion'.

Dime tres características comunes en todos los zapatos de la marca.

Comodidad ante todo. Calidad excepcional. Diseños eternos con un twist. Si me permites alargarme para comentar algo muy muy importante te lo agradezco. El objetivo principal de nuestras botas es que cuando nuestras clientas las calzan se vean al espejo y digan: 'Wow, me encanta como me quedan, como favorecen mis piernas, como me hacen sentir elegante y poderosa'. No queremos vender sólo botas porque sí, si no queremos vender 'CONFIDENCE BOOSTERS' Queremos subir la autoconfianza a todas estas mujeres que nos dan el lujo de calzarlas!! porque sabemos lo que hacemos. No diseño sólo pensando en el visual sino queremos mejorar la imagen de cada una de nuestras 'It girls'. Todas tenemos derecho a tener complejos y para eso estamos aquí para intentar minimizarlos y así aumentar su autoestima y que ese 'push' le permita ganar valor para lanzarse a su batalla sin miedo y sintiéndose la mujer poderosa que ya era pero no sentía.

Hay alguna mujer que te gustaría que eligiera tus diseños?

Por supuesto, sería un sueño ver un día a Kate Moss, Madonna, Sienna Miller, Beyonce, Dua Lipa, Bella Hadid, Bianca Brandolini... por darte algunas de mis iconos de estilo y mujeres empoderadas preferidas. Y como hombres adoraba conquistar los pies de Jon Kortajarena. Amo su 'look' canalla.

¿Cuál es tu siguiente sueño con esta marca?

¡Sueños no me faltan! Para la próxima colección he diseñado la primera colección cápsula de chaquetas militares y cazadoras con parches de mensajes muy 'It Shoes' (llevo años buscando un proveedor nacional y finalmente lo encontré este año) y una colección de verano maravillosa con mis propios estampados. Ojalá funcionen tan bien que pueda continuar ampliando la colección.

¿Sueños a largo plazo? ¡Seguir abriendo tiendas por el mundo! Hacer una colección de botas para hombre... Conseguir crear una macro oficina abierta con todos los equipos coordinados, con estudio fotográfico, taller de muestras... Creativos trabajando codo con codo con los programadores...

Otro sueño que me encantaría sería crear una agencia de viajes destinada a mujeres. A lo largo de los años he conocido y hasta he hecho amigas que conocía tan sólo por mails. En los eventos y ventas que he ido haciendo estos años he conocido gente maravillosa. Y lo he pensado mil veces. ¿por qué no crear unas jornadas para conocer nuevas amigas? hacer 'networking' sobre negocios, emprender femenino... (Si alguien estuviera interesada que me escriba porque sola no llego).

Y por último, quieres que te cuente un sueño a lo grande? Desfilar en... Prefiero no decirlo en voz alta y cuando lo cumpla poder invitarte para que lo veas con tus ojos ¿Te parece?