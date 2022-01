6 estilos de bolsos que serán tendencia en 2022

¿Te vuelven loca los bolsos? Pues estos son los 6 estilos que no pueden faltar este año en tu armario si quieres ir a la moda.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Los bolsos son un poco como los zapatos: nunca se tienen suficientes. Para muchas personas, incluso, los bolsos son un accesorio imprescindible, pues no sólo son prácticos para llevar todas tus cosas contigo, sino que también son una forma de demostrar tu estilo. Además, ahora hay tantas formas y diseños diferentes de bolsos que existe el modelo perfecto para cada ocasión. Qué bien que este nuevo año traiga consigo muchas tendencias interesantes en materia de accesorios. ¿Quieres saber cuáles son los estilos que no pueden faltar en tu armario? Pequeño spoiler: las piezas para 2022 son de todo, menos aburridas.

Colores vivos

Los bolsos de colores brillantes son LA tendencia en bolsos para 2022. Ya hicieron una tímida aparición el año pasado, pero esta vez llegan para quedarse. ¿El motivo? Estos colores no sólo destierran inmediatamente el mal humor, sino que hacen que cada look sea mucho más emocionante. Amarillos, verdes, rosas, narajas y, por supuesto en el Pantone 2022, 'Very Peri', cuanto más llamativo sea un bolso más en tendencia estará.

Consejo de estilo: Para que el look no parezca demasiado recargado, tu outfit debe ser un poco más sencillo. Eso significa optar por colores sutiles como el negro, el blanco, el beige o el gris y evitar demasiados estampados.

Bolsos cuadrados

Además de los bolsos coloridos, otro modelo de bolso que veremos mucho este año serán los cuadrados, demostrando que ellos también pueden ser muy divertidos a pesar de su diseño sencillo. ¿Lo mejor? Las piezas de tendencia minimalista son tan atemporales que seguirán estando de moda dentro de unas décadas, y además van con todo.

Bolsos mini

Están aquí para quedarse. Los mini bolsos se han consolidado como una importante tendencia de bolsos en los últimos años y vuelven a ser compañeros de estilo en 2022. Es cierto que no sirven para llevar muchas cosas, pero ese no es el objetivo de estos mini accesorios. Se trata de dar a nuestros looks un toque extravagante y cool, y a pesar de su pequeño tamaño, tienen un impacto muy grande. Y, siendo sinceras, de alguna manera es bastante liberador no tener que cargar con tantas cosas de vez en cuando.

Consejo de estilo: Si necesitas más espacio, simplemente coge dos piezas diferentes y ponlas en capas en un look cruzado. Ahora los mini bolsos se llevan de dos en dos.

Bolsos de red

Lo que ya se presagiaba en 2021 también determinará las tendencias de los bolsos en 2022: los bolsos de red pasarán a ser una de las tendencias del año, al menos en los meses estivales. La novedad es que este año se alejarán más de la estética bolsa de la compra antigua, y llegarán en muchos colores, formas y diseños nuevos.

Bolsos curvos

Si antes te hablábamos de los bolsos cuadrados y rectos, ahora pasamos a todo lo contrario. Y es que, este año ambas tendencias convivirán en nuestro armario y es el momento de hacerse con un bolso curvo. Para elegir un modelo que sea de lo más 'trendy' tendrás que fijarte en dos cosas: que sea rígido y que tenga unas bonitas formas redondeadas.

Bolsos arrugados

Si quieres marcar tendencia este año, deberás hacerte con un bolso arrugado. ¿Quieres un tip para acertar seguro en tu elección? Escoge uno en alguno de los colores de moda, como el rosa, el lila, el pistacho o el amarillo.