Amelia Bono nos ha dado una idea de regalo perfecta para sorprender a las mamás más estilosas.

Cecilia Franco

El Instagram de Amelia Bono es una completa fuente de inspiración. Además de los looks que nos propone, combinación e ideas que nos da en cada uno de sus post, nos ayuda muchísimo a la hora de encontrar complementos diferentes y personalizados que se convierten en la idea que justo andábamos buscando para regalar. De hecho, es que si todavía no tienes claro qué regalar a mamá en el Día de la Madre, tenemos que reconocer que Amelia Bono ha encontrado la idea perfecta.

Puede que a la hora de buscar el regalo perfecto para mamá te surjan algunas dudas. Quieres acertar de lleno y sorprender con algún detalle que realmente sea funcional. Es decir, buscas lo práctico, aquello que diariamente dará mucho uso y que llevará junto a ella por mucho tiempo.

Pues bien, Amelia Bono en su visita fugaz a Sevilla nos ha desvelado, en uno de sus últimos looks, una idea de regalo que nos ha fascinado y que estamos seguras a mamá le encantará. Porque aunque puedes regalar, por ejemplo, el jersey de Mango con el color de moda, en los complementos encontrarás una opción mucho más original.

De hecho, en este post nos ha descubierto el bolso que además de ser súper versátil, es personalizado. El bolso en cuestión pertenece a la firma An and Lee y este diseño 'My totem bag', concretamente, gracias a su combinación de tejidos en cuero y algodón, ofrecerá la opción más combinable. Un diseño que tiene la posibilidad de incluir las iniciales de mamá y que convertirá a este complemento en un verdadero tesoro repleto de personalidad.

Este bolso es ideal para que mamá lleve siempre todas las pertenencias a mano y que combine a la perfección con cualquier look del día a día. Regala en el Día de la Madre detalles prácticos llenos de personalidad y demuestra todos los días del año lo importante que es mamá para ti. No hace falta que esperes a la fecha marcada en el calendario para sorprender con una idea de regalo que, estamos seguras, le encantará y combinará con todo su armario. Encuentra el regalo perfecto en los complementos todoterreno.